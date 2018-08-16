小師妹首次當女一 鍾瑶這些貼心動作差點暖哭她

2018年08月16日 18:42 中時 林淑娟

鍾瑶之前替劉宇菁、宏正站台。（三立）

《高校英雄傳》劉宇菁、羅宏正與其他學生演員。（台視）

劉宇菁。（台視）

《高校英雄傳》首映會。（台視）

鍾瑶師妹劉宇菁首度挑大樑，在台視、三立《高校英雄傳》當女主角，第一次擔綱要角的劉宇菁對於16日出席首映會該穿什麼完全沒概念，向經紀人求救後，讀服裝設計系畢業的鍾瑶主動跳出來幫忙，不僅幫小師妹選好衣服，還貢獻自己的腰帶、高跟鞋，幫她搭配好配件，貼心動作差點暖哭她。

這已經不是鍾瑶第一次幫小師妹，該劇首度對媒體介紹卡司時，當時和劉宇菁還不熟的鍾瑶就為她熱情站台，只為了助在戲劇圈知名度不高的劉宇菁一臂之力，訪問時還會幫師妹想話題、提供新聞哏。劉宇菁感動地說：「她真的人超級好的！」

儘管有師姊幕前幕後助陣，但劉宇菁因為壓力太大，儘管三餐正常，體重仍直直落，170公分的她，掉了3、4公斤，體重只剩47，受到有點不連戲，她苦惱地說：「我為了增胖，最近每天睡前還喝珍珠奶茶！」她坦言自己就是「初生之犢很怕虎」， 原本就沒把是女主角這件事放心上，但後來一直被提醒要有女主角樣子， 所以從一開始很輕鬆拍，愈拍愈感覺到壓力。

《高校英雄傳》19日首播，主要演員羅宏正、劉宇菁、李運慶、譚艾珍、陳為民、黃鐙輝、張景嵐、黃甄妮、徐韜、宋緯恩、蕭志瑋、季念潔、席惟倫、何美16日都出席首映會。從SpeXial單飛後的「最帥教練」羅宏正「初生之犢不畏虎」，自稱忙趕戲沒心思想收視：「以前沒遇過，不去想後果！」

黃鐙輝與羅宏正有不少對手戲，他說很久沒演電視劇，這次回歸蠻開心，終於可以用天馬行空演法和宏正撞出很多火花，「覺得宏正很棒，對戲時能感受到他的能量過來，兩人互相堆疊。他沒什麼偶像包袱，戲裡戲外都可以當好兄弟」，但他也笑說，宏正蠻適合先去演《瘋神無雙》，「因為帥，不用幹嘛就好笑！就像把把梁朝偉帶去那場景，光想像帥哥被潑水、打頭，就會好笑了！」

(中時 )