大陸推出台胞居住證 同等待遇全覆蓋 形同準公民

首鋼集團創業公社港澳台及國際事業部總經理鄭博宇。(陳君碩攝)

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旺報

針對大陸推出台胞居住證，在大陸工作生活的台灣人指出，這比過去單純提供居住證明的「暫住證」涵蓋面更廣，未來在雙證並行下，將可打通許多過去的身分認證不便，也等於完成了惠台31條和同等待遇的「全覆蓋」，相信能提高不少台灣人的認同，也是兩岸一家親的最佳寫照；此外，此證件採取「自願」辦理，也形同是讓台灣人「投票」，凡是認同大陸，願意成為「準公民」，就會願意去辦理居住證。

首鋼集團創業公社港澳台及國際事業部總經理鄭博宇16日受訪指出，過去的「暫住證」或「居住證」，只能做戶口和租賃證明，無法做額外延伸，也沒有編碼，沒有太大意義；而此次針對台胞的居住證，就是「類身分證」，也像是有些城市會推出的「市民卡」，只是這是全國版的居民卡，讓在大陸生活的台灣人能更好地待下來。

鄭博宇表示，台胞證和居住證未來將可雙證並行，將旅行證件和戶籍證件分開後，可以「打通」很多身分認證問題，包括銀行業務、支付寶、微信公眾號申請等；從宜行、宜居兩角度看，卡式台胞證解決了宜行，居住證則達到宜居，也是繼取消就業證後，又一個里程碑。

大陸全國台企聯副會長、青年團副主委林子凱受訪指出，此一政策上的大躍進，將使台灣人在大陸包含搭車、購買線上理財產品、線上購買車票等，因證件位數不同步而產生許多不便之處，一次解決，把同等待遇最有感的最後一哩路走完，相信能提高不少台灣人的認同，也是兩岸一家親最好的寫照。

鄭博宇注意到，居住證採取自願申請，不像台胞證是往來大陸必備，這當中有讓台胞「投票」的意味，也就是當認同大陸的制度，願意在這更便利生活的台灣人，就會主動去申辦，讓自己成為「準公民」。

(旺報 )

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