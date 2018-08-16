桃園日月光半程馬拉松 報名即日開跑

2018年08月16日 19:38 中時 甘嘉雯

市府與日月光集團攜手推廣全民運動，推廣桃園在地好風光。（甘嘉雯翻攝）

市府體育局與日月光集團共同主辦「桃園日月光半程馬拉松」，預定10月7日選定國立體育大學盛大登場，賽事規劃3K休閒組、10K挑戰組、21K半馬組等三大組別，極地探險家林義傑協助規劃，除了有吸睛啦啦隊、在地特色補給站及賽後嘉年華音樂會外，更有超值的活動贈品。賽事參與名額為8000人，報名日期自8月16日開始至9月17日或額滿為止。

市長鄭文燦表示，桃園市推廣全民運動，打造活力城市，期許有更多優質的運動賽事在桃園舉辦，不論是桃園在地人或是外縣市跑者，都能有更多機會親自來到桃園體會桃園之美。

林義傑、桃園之光射箭好手「大雄」郭振維等貴賓與日月光文教基金會汪渡村執行長攜手邀請桃園民眾及全國跑友一同響應並踴躍報名參加，期許透過優質賽事活動的舉辦，讓更多人看見桃園的在地好風光與城市發展！

林義傑表示，這場算是老少咸宜的高CP值賽事，路跑新手建議可參加3K休閒組，有路跑或運動習慣的好手建議可報名10K健跑組或21K半馬組，挑戰自我、角逐獎金之餘，讓民眾能深度體驗桃園之美，郭振維說，自己是土生土長的桃園人，10月份若時間允許也會參加賽事，支持桃園在地優質賽事。

汪渡村表示，日月光中壢廠馬拉松社，社員們都積極參與各地的馬拉松路跑活動，獲得大大小小的獎項。這次特別於桃園舉辦馬拉松活動，身為在地廠商的一份子，同仁們都強烈期盼賽事的來臨。

賽事詳情，請至報名網址

http://bao-ming.com/2018TaoyuanASEGROUPHalfMarathon。

(中時 )