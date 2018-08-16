「吃蝦一定要男人剝」震驚全台灣 大S回應了！再放閃光

2018年08月16日 18:57 中時電子報 吳玫穎

汪小菲與大S。(本報系資料照)

大S與老公汪小菲結婚8年感情仍然甜蜜，近日她更在大陸節目《幸福三重奏》曝光獨門馭夫術，一句「吃蝦一定要是男人幫你剝」引發全台熱議。對此，大S早前向媒體回應此事，更無意中曝光與汪小菲甜蜜日常，甜讚老公在生活細節已有很多對她貼心舉動，所以剝不剝蝦對她來講根本不是重點，回應閃瞎眾人。

大S在節目中意外曝光獨特「剝蝦論」，稱從小到大，都是爸爸幫她剝蝦殼，「我爸不在之後，我就不吃了。」連徐媽媽也對她說，吃蝦一定要是男人幫你剝，所以若汪小菲不剝蝦，她就不吃了，一席話引發熱議。

然而大S事後也向《三立新聞網》解釋，稱有這規矩，是因為以前家事都是媽媽一手包辦，無論媽媽再怎麼忙，當天菜色有蝦，一定親手幫孩子剝蝦，而爸爸也因為疼女兒，所以剝蝦給女兒吃很自然，加上姑姑們也幸運嫁給體貼的另一半，所以姑丈們也會幫剝蝦，因此家中自然把剝蝦當成男人是否體貼的標準之一，也讓她養成不自己剝蝦的習慣。

大S也強調這是她自己的個人習慣，並沒有要影響其他人，當然也不會老公一定要幫她剝蝦，不過她也爆料汪小菲也是當天才知道她很少吃蝦的原因，不然還以為是老婆不愛吃蝦子，並甜蜜笑說：「我想從今以後他應該都會幫我剝蝦了吧，哈哈！」

(中時電子報)