宗教文化新南向　佳里金唐殿王府行儀馬來西亞重現

王爺信仰也新南向，佳里金唐殿蕭壟香中的王府行儀祭典，將原汁原味的在3000公里外的馬來西亞馬六甲清華宮重現，是一次難得的文化交流與傳承。（莊曜聰攝）

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佳里金唐殿將協助3000公里外的馬來西亞馬六甲清華宮，找回已經失傳的科儀，蕭壟香中的王府行儀將原汁原味在南洋重現。（佳里金唐殿提供）

一場宗教文化研討會讓相距3000公里，卻同樣奉祀朱府千歲的2間廟宇結緣，19日起一連6天，台南佳里金唐殿蕭壟香中的王府行儀祭典，將首度搬到馬來西亞馬六甲清華宮重現，金唐殿共派出32位人員前往指導並傳承，協助找回當地失落已久的儀式，也成為一次的宗教文化新南向，展現台灣軟實力。

金唐殿主委陳立國表示，這是難得的宗教文化交流，王府科儀相當嚴謹，這次前往協助的王府人員由常務監事楊賢志帶隊，楊賢志曾參與6科蕭壟香科王府科儀，也是相關科儀講師，經驗豐富；廟方未來將與馬來西亞當地廟宇共同成立文化交流協會，宣揚台灣的宗教文化民俗。

楊賢志說，王府行儀就是以禮敬王，將原有的祭祀場所改裝，呈現出王爺辦公休憩的莊嚴空間，透過王府人員的演繹，展現敬神、尊神、禮神的態度，包括排衙讚堂、請神參謁、祀王祭典等，繁複而莊重。

楊賢志說，雙方在多次交流中，發現馬來西亞馬六甲清華宮從1919年迄今，一共出現4次燒王船的儀式，但卻不明白相關儀式的意義，對於金唐殿的王府行儀，僅有文字記錄但早已佚失，因此促成雙方合作，目的就是要協助該宮建構完整代巡禮制儀式科儀，布景全部比照金唐殿模式搭建，部分器具則從台灣運往，當地非常重視。

台南市文化局長葉澤山表示，台灣在道教信仰的文化保存上相當豐富，除了廟宇建築的雕刻、剪黏、彩繪外，相關的科儀也是一大特色，金唐殿的王府行儀從清朝就延續至今，這次能前往馬來西亞交流傳承，也是民間一次特別的宗教文化新南向。

(中時 )

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