細田守兒子跟妹妹爭寵 被爸爸拍成電影

2018年08月16日 21:16 中時 許文貞

2018第19屆漫畫博覽會16日正式登場，主辦單位特別邀請動畫導演細田守來台為粉絲舉行簽名見面會。(鄧博仁攝)

2018第19屆漫畫博覽會16日正式登場，主辦單位特別邀請動畫導演細田守（左）來台為粉絲舉行簽名見面會。(鄧博仁攝)

被冠上「宮崎駿接班人」稱號的日本動畫導演細田守，今日在漫畫博覽會現場舉辦簽名會和講座，還細心的在粉絲的簽名板上畫下新作《未來的未來》中的角色。細田守表示，故事的靈感其實來自他的兒子，「我兒子才3歲，對於家中多了一個妹妹，卻開始嫉妒、爭寵。我才發現雖然他還小，已經會因為愛而有人性的這些情緒了。」

細田守笑說，就連故事主角小男孩小訓遇見來自未來、已經是青春少女的妹妹，也是源自兒子的夢境，「有一天他跟我說，他在夢裡見到未來的妹妹。我覺得很有趣，就決定創作成電影。」

細田守和前年因《你的名字》爆紅的導演新海誠都是繼宮崎駿之後備受國際矚目的日本動畫導演。細田守生於1967年，年輕時曾經希望進入吉卜力工作室工作，卻被宮崎駿拒絕。之後宮崎駿又曾邀請他合作執導《霍爾的移動城堡》，沒想到後來合作案再度告吹，改由宮崎駿自己執導。

雖然兩度與吉卜力失之交臂，細田守自2006年起陸續創作出《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》、《狼的孩子雨與雪》、《怪物的孩子》等原創作品，曾獲東京動畫獎、美國動畫最大獎項安妮獎、日本電影金像獎等。新作《未來的未來》也入圍坎城影展和入選安錫國際動畫影展。

新作描述小男孩小訓的媽媽生了第二胎妹妹，取名「未來」。當家人都關注著小嬰兒的一舉一動，小訓卻因為失寵而難過，甚至因此討厭妹妹。沒想到某天小訓在家中巧遇一位少女，自稱是未來的妹妹，更帶著小訓一起走進一場神奇的冒險。

細田守表示，觀眾在電影中會從小訓的視角看世界，「長大之後，對於世界很多事情認為理所當然，不像小時候的單純，拍這部電影滿足了我想回到童年的希望。從小孩子的視線看起來，即使是一般大小的家，也會變成很大的世界。就像長大後再重回小學的教室裡，會覺得教室變得很大一樣。」

細田守表示，雖然《未來的未來》是家庭的故事，看似是個小事件，「但在這個家庭的小故事中，我們不只看到現在，還可以看到小訓的媽媽小時候的樣子、妹妹未來的樣子、甚至是媽媽的父母親年輕時的樣子。有如在時間的洪流中，透過小小的家庭故事，看到了大的歷史和時代。」

細田守更首度公開透露下一部動畫電影的計畫，「雖然會是改編別人的原著，但這是一個我醞釀了30年的題材，是我一直很想拍的主題，現在終於有機會可以拍了。」

由於細田守簽名資格僅有30位，預先在網路開賣時3分鐘就售罄。搶到第1名的22歲粉絲高昌廷表示，他從《跳躍吧！時空少女》開始成為細田守的粉絲，最喜歡《夏日大作戰》，「他的電影中有科幻，也有戀愛劇情，甚至有結合VR、遊戲題材，對青少年時期的我來說非常有趣。」

(中時 )