將軍農會農產加工　蘆筍茶、麻清油新上市

2018年08月16日 21:19 中時 莊曜聰

將軍區栽種胡麻面積約280公頃，僅次於善化、西港兩大產區，農會特別契作1公頃胡麻田，製作麻清油上市，家政班班員鄭淑霞也以清油入菜製作料理。（莊曜聰攝）

蘆筍、胡麻都是將軍區的重要農產。(莊曜聰攝)

台南將軍區農會輔導蘆筍產業成果卓著，在區內農業經營專區，示範設施蘆筍無農藥栽培及合宜田間管理，並與通路業者合作，推出「紅將軍」品牌，並與農民契作穩定產量，推動保價收購，再導入後端加工，開發周邊產品，利用蘆筍纖維較粗部分，開發出蘆筍茶，16日舉辦新品發表會。

將軍區農會總幹事吳明成指出，當地蘆筍栽種面積約40公頃，分為露天、溫室栽培兩種，溫室可採收時期較長，露天則受到季節限制，主要產期在4到7月，農會一方面輔導新農人投入溫室種植，一方面與採露天種植的農民契作，並採用一致性的栽培管理，提升品質，契作從前年開始推動，目前已經有5公頃。

吳明成說，天候穩定，農產豐收，產量增加價格就可能下滑，將軍契作蘆筍價格從每公斤80元起跳，會隨著市場價格變動上調，目前每公斤落在105元，契作中9成是露天栽培，集中產期時價格多半較低，農會收購並輔以品牌行銷，可保障農民收益，溫室栽培產期較長，雖投入成本高，但仍是未來趨勢。

除了生鮮農產外，將軍農會針對區內農產開發加工產品，年年都有新商品推出，當地民眾會以生鮮蘆筍刨除，纖維較粗的「下腳料」熬煮茶湯解渴，農會從中得到靈感，今年也開發出蘆筍茶包，冷熱飲皆宜，且全部天然無添加物。

而將軍種植胡麻面積約280公頃，僅次西港、善化等主要產區，農會也契作1公頃胡麻，以冷壓方式搾取色澤較淡的「麻清油」，兩者同時發表，要到消費市場試水溫。

吳明成說，藉由蘆筍茶包及胡麻清油等新產品上市，透過在地加工、地產地銷，使產業能更加穩定及健全發展，更希望透過產品的行銷，強化將軍區各項農業產業的競爭力。

(中時 )