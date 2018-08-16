李維維穿女僕裝誘男友 自爆天熱不想穿內衣

凍齡女星李維維今出席內衣代言活動，自爆曾穿女僕裝給男友驚喜。（柯宗緯攝）

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中時
、實習記者陳家莉

「凍齡女神」李維維今（16）日出席代言的內衣品牌活動，她透露，單身很多年，壓根兒不知道明天是七夕，沒有特別計畫，不過提到曾給男友什麼樣的驚喜過？她自爆穿過女僕裝，沒想到反差過大，男友反而愣住，驚喜頓時變驚嚇。

李維維笑說，工作太忙忘了明天是七夕情人節，打算開直播與粉絲共度佳節。提到過去情人節怎麼準備「戰袍」，她透露，平常會穿樸素一點的內衣，情人節會穿較性感的，畢竟男生還是會特別注意一下內衣。她偏愛黑色系內衣，因為帶有「性感神秘色彩」，給人若隱若現的fu。

單身多年的她也自爆，曾經獻給生日男友的禮物，特地上網買女僕裝，想要給男友驚喜，她笑稱自己平常個性較像男生，穿上女僕裝反差太大，男友反而愣住，忍不住問她「你在幹嘛？」

李維維連續4年代言「奧黛莉」旗下Audrey品牌，今日特別南下出席Easy Shop高雄鳳山青年店活動。她開玩笑說，「最近天氣熱不太想穿（內衣）」，以前對機能型內衣有點排斥覺得不舒服，現在機能型內衣講求通風、不會太緊，還會把副乳包起來，不會露出一塊肉。

浪漫七夕將至，李維維特別示範多變性感穿搭，利用內衣綁帶的變化，秀出自信深溝，還有專為七夕推出的低V性感襯衣、魅惑的蕾絲水鑽眼罩與吊襪帶，成為獨一無二的客製化情人節禮物。

(中時 )

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