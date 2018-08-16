機師罷工協商 長榮磋商剩細節 華航來亂添變數

長榮航空勞資雙方16日下午展開2次磋商。（蔡依珍攝）

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長榮航空勞資雙方16日下午展開2次磋商。（蔡依珍攝）

華航提訴訟阻機師罷工，遭桃園地院駁回，機師工會斥華航近期仍持續騷擾、威逼機師，甚至要求以2萬獎金換罷工期間照飛，工會16日下最後通牒，若華航不停止打壓將暫停協商、進入罷工，為今日登場的2次磋商添變數。而上回不歡而散的長榮勞資2次磋商已有初步進展，將於22日下午3度協商。

華航在桃園市機師職業工會罷工投票期間，向桃園地院提出「工會不存在罷工權以及罷工決議不成立」之訴訟，工會律師團指出，法院認為機師的班表及勞動條件攸關乘客的生命身體財產安全，重要性不亞於華航的商業利益，且勞資爭議處理法已有限制罷工的行業，法官認為司法應該是最後的手段，正式駁回華航聲請。

工會斥華航不惜浪費社會與公司資源濫訴，還在協商階段動作頻頻，不但用盡各種手段、以各種方式騷擾、威逼、甚至以多對一的「遊說方式」，要求機師簽下「同意罷工期間支援飛行」的承諾書，還假好心說會加發2萬元當獎金，就連機師在模擬機飛行訓練，也會遭拿著承諾書的主管「關切」，甚至傳簡訊恐嚇：「你們現在的選項現在只剩一種，就是要大家來簽承諾書！」

工會斥看不見華航的「誠意」，向華航下最後通牒，若不立即停止打壓行徑，將暫停協商、直接進入罷工程序，罷工預告期長短也將視華航打壓程度調整，工會也向勞動局喊話，要求制裁華航的挑釁行為。

勞動局強調，若有任何擾動行為一定會要求雙方節制，希望勞資都能展現理性與誠意。至於長榮勞資雙方上周五展開罷工後的首次協商，4.5小時密談後仍未取得共識、不歡而散，16日下午的2次磋商，在航班機師調整、合約等問題已逐步縮小差距，並有初步進展，相關細節跟配套將待22日周三14時進行第3次協商。

(中時 )

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