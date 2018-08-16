基本工資調漲拍板！月薪23100元、時薪150元

2018年08月16日 19:17 中時電子報 莊楚雯 、中時/ 李宜秦 、中時/

勞動部今早舉行基本工資審議委員會，勞資雙方會議從早上10時開始，直到晚間7點後結束，歷經史上最長的9小時會議協商，最後敲定建議政院明年起基本工資月薪由現行2萬2000元調高至2萬3100元，時薪則由140元調高至150元，共200多萬名勞工明年可望加薪！

會議結果將月薪從2萬2000元調為2萬3100元，調幅5％、時薪從140元調至150元，調幅7.14％，明年1月1日上路。資方委員何語說，調漲後服務業首當其衝，物價恐再上漲。

勞方委員莊爵安表示，政府不斷偏袒資方，對此結果深表遺憾。會議期間一度因勞資無共識，勞方委員憤而離席，被部長攔下才又繼續開會。莊爵安說，勞方對這個結果無法接受。

資方委員何語說，下半年景氣並不被看好，除了中美貿易衝突，又有土耳其金融衝突，調漲基本工資使資方的法定勞工成本增加390億元，他說贊成企業盈餘與勞工共享，但必須先考量產業永續經營，加上國內中小企業佔比96.8％，對其首當其衝。另外基本工資調漲後年輕人的失業率勢必會成長，且對於服務業、餐飲業影響大，物價恐又再上升。

何語表示因勞資雙方一直無法談出共識，勞方委員甚至以離席威脅，最後是由部長許銘春出面協調，給予裁定，才終於決定調為月薪2萬3100元、時薪150元。

勞動部部長許銘春說，基本工資制定的目的就是要照顧基層勞工，這工資是邊際勞工來說，是非常重要的保障，因此在審議委員會考量時，就必須要依照經濟情勢，保障基層勞工的需求、照顧他們基層生活所需。

(中時電子報)