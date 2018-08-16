日本前眾議員上西小百合 減重13公斤成藝人

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35歲的前眾議員上西小百合退出政壇後，今年5月加盟演藝經紀公司，並花了3個月時間減重13公斤，華麗轉身成藝人。她向日媒表示，不排斥拍養眼的清涼照。

上西從政5年來話題不斷，她昨天宣布將在演藝圈展開第二人生，立刻搶了各大體育報的版面。

上西表示，「成為議員後因生活不規律，所以瘦了12至13公斤」、「上電視還是要拍起來好看才行，所以努力減重13公斤，瘦身成功主要是控制碳水化合物的攝取，改為以蔬菜為主的飲食，喝酒也盡量減量。」

對於演藝工作，上西表示，「當議員時完全不演戲，只說自己想說的話」，「今後希望能演各種角色，綜藝節目、演戲的工作都會接」。

被日媒問及，成為女演員後，可能會拍裸露的鏡頭，她不排斥地表示，「如果要演的話，可能要再瘦5公斤才行！」。

日本議員選舉也流行打美女牌， 身高158公分的上西大阪出身，畢業於神戶女子學院。大學畢業後曾在保險公司上班，後來參加了在野黨「日本維新會」舉辦的政治家訓練班「維新政治塾」，2012年12月由黨提名出馬競選並首度當選眾議員，2014年12月第2度當選。

2015年3月13日的眾院院會上西缺席，事後發現，她前1天與自民黨眾議院到居酒屋、SHOW PUB等一家接一家地喝酒。周刊報導，未婚的上西14、15日還與男秘書去「不倫溫泉旅行」。

2015年4月上西遭所屬的日本維新會，後來的維新黨除名，但她仍以無黨派身分繼續從政，直至2017年9月25日才召開記者會宣布，第48屆眾院選舉不再出馬競選。

(中時 )

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