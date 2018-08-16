張善政建議高雄推智慧城市 陳其邁陣營：我們早就提出了

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前行政院長張善政16日南下為韓國瑜站台，針對張善政建議高雄發展智慧城市，民進黨高雄市長參選人陳其邁競選辦公室發言人高偉勝說，韓國瑜之前才批發展智慧城市的主張是「虛不受補」，且相關政策陳其邁早就已經提出1年多了，「顯然張善政根本沒搞清楚狀況」。

至於張善政批評陳其邁領頭反對自經區，高偉勝說，陳其邁當時並非經濟委員會的委員，況且剛發生高雄氣爆不久，陳其邁認為經濟部官員應以救災優先，而馬政府推動自經區政策，從2011年4月18日第3次工作會議後，就沒有開過任何會議了。

高偉勝說，韓國瑜7月1日受訪時曾表示，「高雄現在是虛不受補，本身體質很差，弄一些新的東西、營養的東西會有用嗎？」當時韓國瑜顯然認為陳其邁智慧城市主張對高雄不實用，沒想到才過1個月，卻被張善政公開打臉。

高偉勝強調，陳其邁去年民進黨初選期間，早就提出以智慧城市為競選主軸，並深入論述智慧製造、智慧農業、智慧交通等政策，張善政如今建議高雄發展智慧城市，根本沒有先搞清楚狀況。

此外，針對韓國瑜提出以離島建設條例開發旗津，高偉勝表示，旗津是個沙洲，依據《離島建設條例施行細則》第2條定義，島嶼並不包括離岸沙洲；高偉勝說，韓國瑜若不是要炸掉海底隧道，就是根本不知道旗津並非島嶼，而是沙洲。

(中時 )

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