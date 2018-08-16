副總統陳建仁訪長照樂齡館、有機農業與將盈餘30％回饋社會的愛心企業

▲副總統陳建仁（中）在草屯長照樂齡館參訪時，親自下場與長輩們同歡共舞，展現其親和力。（楊樹煌攝）

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▲陳建仁副總統在草屯公辦民營長照A級據點與陪同人員和長照志工們合影。（楊樹煌攝）
▲副總統陳建仁（左2）參觀全國最大的九九峰有機蘆筍農場。（楊樹煌攝）
▲副總統陳建仁（中）參觀埔里18度C巧克力工房，獲知該企業將盈餘30％回饋社會，讚譽茆董事長（右）是台灣最具代表性的愛心企業 。（楊樹煌攝）

副總統陳建仁關懷長照、有機農業及在地經濟發展，今16日專程抵南投縣草屯、埔里鎮分別參訪長照樂齡館、蘆筍有機農業與18度C巧克力工房，希望長照2.0讓長輩照顧更好，有機農業讓食品更安全，並頌揚18度C將盈餘回饋社會，連結幸褔分享愛的精神。

陳建仁副總統此次受立法委員林靜儀之邀，特地前來南投走訪，民進提名南投縣長參選人洪國浩與立委蔡培慧全程陪同，草屯由草屯鎮長參選人林永鴻、埔里鎮則由埔里鎮長參選人廖志城陪同，助選意味濃厚。

陳副總統首站前往草屯鎮公辦民營的長照A級據點參訪，並下場與長輩們同歡共舞，展現其親和力。陳副總統對草屯鎮將蚊子館變成長照據點，讓老人獲得最好照顧，年輕人可為自己事業打拼，是草屯鎮民的福氣，同時頌揚ＹＭＣＡ是上帝最好的志工。

接著陳副總統前往邱順南經營的九九峰有機蘆筍農場，該農場蘆筍產量佔全國有機蘆筍市場70％，是全國最大有機蘆筍農場，讓南投縣成為有機農業典範縣。陳副總統和立委蔡培慧都感謝邱順南設立「田間實驗室」友善生產環境，提供授課、教學，將經驗傳承給青農。

最後陳副總統轉往埔里鎮18度C巧克力工房，陳副總統獲知茆董事長改變南投觀光型態，將企業盈餘30%轉做社會公益，回饋社會的用心與愛心，並致力推廣閱讀，讓書香與巧克力香，飄揚在南投縣每個鄉鎮，這種連結幸褔分享愛的精神，是台灣企業的典範。

(中時 )

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