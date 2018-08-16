交易毒品「死轉手」躲查緝 警攻破販毒集團手法

2018年08月16日 19:55 中時 邱立雅

桃園市平鎮地區有兩名藥頭透過「死轉手」方式，就是無須與藥腳碰面交易毒品，還利用公園、置物櫃、掩人耳目的手機行等地點，分層合作進行毒品運銷，竹東分局警方結合平鎮分局攜手搗破反毒集團，抓獲共9人包括孕婦、工程師、乩童等人，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，此販毒集團以手機維修店為掩目，實際為從事毒品交易場所，或是將毒品放置於約定處，取得毒品後再匯足款項方式，以躲避警方查緝，其中成員行業包括身懷六甲傳播妹、餐廳經理、科技業工程師、手機行負責人、乩童，足見毒品滲透大眾程度。

其中本案藥頭擅長利用「死轉手」的方式交貨，將毒品放置在約定的祕密地點，由受過訓練的「信差」負責銷貨，專業的「交通」負責交貨，與買主在互不碰面、不認識對方的情況下完成交易。警方解釋，這是典型的死轉手交易方式，也是電影常用的諜報技術，這種交易手法難查，也最難抓，警方甚難將嫌犯、毒品、金錢一網打盡。

在警方經過數月的跟監埋伏，發現有多個死轉手地點，多在公園隱蔽處或置物櫃，經掌握販毒情資2名藥頭上游販賣第二級毒品事證及7名藥腳下游網路明確，檢察官指示分別執行收網行動，成功逮人，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )