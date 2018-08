蔡套雷根美蘇限武盤算 不適用兩岸關係

2018年08月16日 21:03 旺報 張國威

總統蔡英文近日過境美國,在參訪雷根總統圖書館時,曾在講話中自稱引述前美國總統雷根所言:「任何事情都是可以談的,除了我們的自由及未來,是不能被妥協的」。總統府發言人15日並指出這句話是出自雷根總統1986年在冰島和戈巴契夫會面後,對美國人民所發表的演說稿。但專家指出,雷根與戈巴契夫的對話,背景是蘇聯要求美國停止星球防禦計畫,來換取蘇聯核減裁。並不適用於當前及「未來」的兩岸關係。

中華戰略學會研究員張競16日表示,依據媒體報導總統所言為「Anything can be negotiated except that our freedom and our future cannot be compromised.」,同時亦列出雷根所述原文為「I went to Reykjavik determined that everything was negotiable except for two things: our freedom and our future」。

但此兩者間就字面來說,顯然是有所落差,絕對不能斬釘截鐵劃上等號。張競認為此種作法並不是真正引述雷根原文,不但作法有待商榷,更容易讓人誤認雷根實際說法,而事實上確實亦有翻譯學者將其誤認。

張競說,美蘇限武談判背景下,雷根所指「our freedom and our future」,與蔡總統面對兩岸關係所想表述的意義顯然天差地遠。且雷根講話實是回顧談判時,內心所抱持之盤算底線,而蔡英文則是對於未來尚未發生情況,所劃下之談判協商前提。

張競指出,蔡總統及其幕僚打算強調「自由及未來不能被妥協」這句話,但若是對照蔡英文不斷強調,希望兩岸協商不預設前提,然後現在變造曲解假借雷根講話,先行預設兩岸協商前提,這不就是自打嘴巴?且兩岸情勢發展至此,從實力消長來說,所有協商議題都會關係到未來與自由。坦白來說,只要現狀不能維持,若要避免走上武力衝突,台灣的「未來」本身就會成為協商議題。

張競說,兩岸協商本來就是建構在九二共識基礎之上,本來就存在其未來性,假若現在排除協商「未來」,北京絕無可能接受蔡英文所設定這兩項排除在兩岸協商之預設前提。

張競強調,國族間透過談判分裂與統一,在人類歷史中屢見不鮮;若真是要以和平手段獲得統一,必然要協商未來。同樣若要追求台灣獨立,旗幟鮮明地另立朝廷,不再用「中華民國」借殼上市,亦是要透過兩岸協商未來;否則就必須透過武裝衝突,透過戰場流血才會走出所希望未來。

