蔡套雷根美蘇限武盤算 不適用兩岸關係

2018年08月16日 21:03 旺報 張國威

總統蔡英文近日過境美國，在參訪雷根總統圖書館時，曾在講話中自稱引述前美國總統雷根所言：「任何事情都是可以談的，除了我們的自由及未來，是不能被妥協的」。總統府發言人15日並指出這句話是出自雷根總統1986年在冰島和戈巴契夫會面後，對美國人民所發表的演說稿。但專家指出，雷根與戈巴契夫的對話，背景是蘇聯要求美國停止星球防禦計畫，來換取蘇聯核減裁。並不適用於當前及「未來」的兩岸關係。

中華戰略學會研究員張競16日表示，依據媒體報導總統所言為「Anything can be negotiated except that our freedom and our future cannot be compromised.」，同時亦列出雷根所述原文為「I went to Reykjavik determined that everything was negotiable except for two things: our freedom and our future」。

但此兩者間就字面來說，顯然是有所落差，絕對不能斬釘截鐵劃上等號。張競認為此種作法並不是真正引述雷根原文，不但作法有待商榷，更容易讓人誤認雷根實際說法，而事實上確實亦有翻譯學者將其誤認。

張競說，美蘇限武談判背景下，雷根所指「our freedom and our future」，與蔡總統面對兩岸關係所想表述的意義顯然天差地遠。且雷根講話實是回顧談判時，內心所抱持之盤算底線，而蔡英文則是對於未來尚未發生情況，所劃下之談判協商前提。

張競指出，蔡總統及其幕僚打算強調「自由及未來不能被妥協」這句話，但若是對照蔡英文不斷強調，希望兩岸協商不預設前提，然後現在變造曲解假借雷根講話，先行預設兩岸協商前提，這不就是自打嘴巴？且兩岸情勢發展至此，從實力消長來說，所有協商議題都會關係到未來與自由。坦白來說，只要現狀不能維持，若要避免走上武力衝突，台灣的「未來」本身就會成為協商議題。

張競說，兩岸協商本來就是建構在九二共識基礎之上，本來就存在其未來性，假若現在排除協商「未來」，北京絕無可能接受蔡英文所設定這兩項排除在兩岸協商之預設前提。

張競強調，國族間透過談判分裂與統一，在人類歷史中屢見不鮮；若真是要以和平手段獲得統一，必然要協商未來。同樣若要追求台灣獨立，旗幟鮮明地另立朝廷，不再用「中華民國」借殼上市，亦是要透過兩岸協商未來；否則就必須透過武裝衝突，透過戰場流血才會走出所希望未來。

(旺報 )