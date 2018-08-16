悲慟! 七夕前一天駕車墜深谷 東勢老農夫婦共赴黃泉

2018年08月16日 20:15 中時 王文吉

廖姓果農夫婦連人帶車墬落10公尺深溪谷，警消到場時，已擔架及及繩索將遺體從距路面35公尺處的溪谷拉上岸。（王文吉翻攝）

明天是七夕，台中東勢廖姓夫婦16日前往馬鞍寮山區的果園工作，下午駕駛小貨車返家，行經長陡下坡轉彎處，疑天雨路滑，衝進距路面35公尺的溪谷。警消接獲路過果農報案，出動大批人力前往搶救，但2人已明顯死亡，合力以擔架及繩索將遺體吊掛上岸，由警方調查墜谷原因。

台中市消防局16日下午近4時接獲警方轉報，有小貨車墜落馬鞍寮山區溪谷，距離路面約35公尺，有2人躺在車旁，急需救援。第二大隊獲報隨即出動大批人車前往搶救，消防人員下探溪谷後回報「1男1女已明顯死亡」，合力將遺體搬運至路面，交由警方處理。

廖姓果農夫婦駕車行經馬鞍寮山區的產業道路，天雨路滑，衝進距路面35公尺的溪谷。（王文吉攝）

警方透過墬溪車輛車牌，聯繫上家屬，到場確認死者身分。警方調查，死者為66歲廖男與61歲鐘婦，夫妻倆在東勢馬鞍寮山區種植高接梨及甜柿，應是上山將甜柿套袋，下午回程時，行經長陡下坡轉彎處，疑天雨路滑，煞車不及，衝進距路面35公尺深的溪谷。

報案的邱姓農友表示，當時他正開車下山，發現產業道路旁有雜木折斷痕跡，他下車往山谷探頭一看，赫見擠壓成廢鐵的小貨車，翻覆在溪底溪水中，還有2人躺在車旁，他呼叫多次都沒回應。鑑識人員連夜上山採證，查明意外發生經過，並報請檢察官相驗釐清死因。

(中時 )