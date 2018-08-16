陸嫦娥四號任務12月登月 人類太空科學創新

2018年08月16日 21:08 旺報 李鋅銅

大陸嫦娥四號任務預計今年12月登陸月球。從表面上看，在月球背面和正面著陸在「降落」本質上沒有區別，但實際上，能在月球背面軟著陸並巡視探測，已是人類工程技術和太空科學的雙重跨越和創新。

嫦娥四號登月任務進入倒數階段。大陸探月工程副總指揮、國家國防科技工業局探月與航天工程中心主任劉繼忠15日表示，此次登月的在科學科技上創新有3個亮點。

一是由於月球整體的阻攔，使月球背面成為與地面通信和測控的禁區。大陸今年5月21日，已在西昌衛星發射中心發射「鵲橋」中繼衛星，目前在距月球約6.5萬公里的地月拉格朗日L2點使命軌道上工作，將為未來降落在月球背面的嫦娥四號月球探測器提供地月中繼測控和數據傳輸服務。

第二個亮點是，由於月球正面遮住了地球的無線電干擾，月球背面的電磁環境相對明顯乾淨，為展開太空科學領域最前沿的低頻電波天文觀測與研究提供了理想場所。

三是充分利用月球背面最古老的月殼岩石獨特條件，展開地質特徵勘查，有望在國際上建立集地形地貌、淺層結構、物質成分於一體的綜合地質剖面和演化模型，獲得對月球早期演化歷史的新認知。

「中國在嫦娥三號任務取得圓滿成功後，為充分利用已有的產品條件，經過深入論證和多方案比較，最終確定了嫦娥四號著陸月球背面的實施方案。」劉繼忠表示，在今年5月成功發射「鵲橋」地月中繼星的基礎上，計畫今年12月發射嫦娥四號著巡組合體探測器，實現人類首次月球背面軟著陸和巡視勘察。

由於月球的自轉周期恰好等於公轉周期，且方向相同，都是逆時針方向，因此，月球有一面永遠朝向地球，而另一面總是背向地球，人類在地球上只能看到月球的正面，而看不到月球的背面。

過去60年，人類已經發射100多個月球探測器，其中有65個月球著陸器，但僅有不載人的環繞月球軌道器和載人的阿波羅號看到過月球背面，至今沒有任何一個月球探測器在月球背面著陸。目前得到的有關月球背面資訊，都是通過遙感探測和所拍照片而獲得。

(旺報 )