泰國動畫《暹羅訣：九神戰甲》口碑場搶先登台

2018年08月16日 20:03 旺報 廖慧娟

《暹羅訣：九神戰甲》女性角色「小蘭」為華裔，呈現導演的國際觀。（双喜電影提供）

泰國創下破億票房的動畫之光《暹羅訣：九神戰甲》，9月7日起即將在台灣上映，今天（16日）釋出終極預告，片商並宣布本周起舉行熱血口碑場。

本周與第19屆漫畫博覽會獨家合作，舉行粉絲限定場；下周起，將於桃園、台中、台南、高雄接連舉辦熱血青春口碑場，號召全台學生揪團進電影院看片。

奇幻動畫電影《暹羅訣：九神戰甲》以好萊塢製作水準打造一個結合格鬥武術、傳統文化和炫麗視覺效果，深具冒險刺激與熱血的故事，成為首部「古泰拳奇幻電影」。

劇情描述泰拳少年「奧特」為拯救自己的國家，靠著堅定信念及精湛泰拳技藝等能力，結合地表最強神器「九神戰甲」，打破神也無法改變的命運，贏回屬於自己的國家，正能量爆表，渲染力十足！

片商播放熱血口碑場的同時，也發布多款人物角色海報，包括：「熱血泰拳神 奧特」、「東方女豪傑 小蘭」、「神秘魔族 瑪拉達」、「鬼精靈猴王瓦達」、「復仇劍客 獵魔」、「煞氣惡魔王 塔哈」，並宣告動畫進入「女力時代」，其中，最受人矚目的是天空之女「小蘭」，美麗的外表下是一身傲氣，具備精準槍法，霸氣掌舵飛船，且角色設定背景為華裔，體現導演Nat對族群共融的國際價值觀。

(旺報 )