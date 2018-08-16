新光三越中秋獨家精選 6成禮品初登場

2018年08月16日 21:18 中時 郭家崴

skm pay獨家限定中秋柚香禮盒，百年老欉麻豆文旦禮盒，每箱5台斤1380元，全台限量102箱；68年老欉麻豆文旦禮盒，每箱5台斤980元，全台限量204箱。（新光三越提供）

好好集全台獨家「秋月團圓禮」1255元，精選南投天然栽植的玫瑰花瓣醬、白茶、及金桔檸檬。（新光三越提供）

新光三越獨家然花抄院鳳卵蜜禮盒，320元。（新光三越提供）

新光三越日本雙色葡萄禮盒，2500元。（新光三越提供）

迎接中秋節，新光三越中秋精選禮品明（17日）起至9月13日限量預購，精選台、港、日、義、英、美、法等近160款禮品，31款獨家、超過6成初登場，貴賓卡、聯名卡友獨享部分品項95折。Caffé Florian福里安花神咖啡首次在台推出全球獨家的「花好品月禮盒」和「月圓饗秋禮盒」，可吃到義大利道地的杏仁蜂蜜脆糖，2款禮盒共限量2000盒，賣完就沒了。

新光三越商品部經理李明峰表示中秋節禮品向來以糕餅、甜點為大宗約占7成，水果和酒類排2、3名各約占1成，去年熱銷前3名是台中豐原老雪花齋「雪花月餅禮盒」1240盒、香港半島酒店奶黃月月餅禮盒864盒、一福堂檸檬餅禮盒749盒；為了與其他通路區隔，今年客單從800元拉高為1200元，預計共會賣出2萬2000盒，整體業績2350萬元可較去年成長6.9％。

今年台灣月餅價格持平，反倒是2款香港月餅因當地相關食材和進口成本提高而漲價，半島酒店奶黃月月餅禮盒從1180元漲為1250元、四喜麵包西餅奶黃月餅禮盒從899元漲為950元，漲幅在5.7至5.9％間。

Caffé Florian福里安花神經理鄭凱文表示，去年曾在蘇州店推過獨家的傳統月餅，今年首次在台推出，因應多數人怕負擔不愛吃多，以精緻小巧的款式為主。這次研發的中式月餅，有以頂級阿拉比咖啡搭濃郁栗子餡的栗蓉口味，和以獨特工法熬煮果餡的橙心口味，搭配品牌人氣手工茶點、茶，2款有3種組合可選，共限量2000盒。

英國百年品牌Harrods獨家的「英式經典月餅禮盒」，綜合歷年暢銷加創新口味並走中價位路線，全新開發口味獨特的茶點，包含哥倫比亞咖啡肉鬆薄餅、NO.15早餐茶蛋捲；好好集則精選南投天然栽種的玫瑰花瓣醬、白茶、嘉義民雄的金桔檸檬及茶點組成的獨家「秋月團圓禮」禮盒。

由於觀察到日式禮盒受歡迎，不少人買來送禮也自用，引進多款獨家禮盒，名古屋百年老店「坂角總本鋪厚燒海老脆餅禮盒」，每片蝦餅使用7隻蝦子經過2次燒炙而成，鮮香爽脆；京都傳承300年的「笹屋伊織果實涼菓禮盒」；創立215年，以DIY方式將貝殼狀餅殼夾入兩種京都銘菓風味內餡的「鶴屋吉信京紅手作綜合最中禮盒」；然花抄院團隊因應鳳梨酥受歡迎，獨家設計台灣限定ZEN系列糕點，以鳳梨酥為原型燒製「然花抄院鳳卵蜜禮盒」，是獨特的日式鳳梨酥。

另，應景的當令水果首推獨家/初登場、來自日本鳥取縣，少量多汁、果實香甜的「輝太郎甘柿（赤秀）」；和獨家研發、初登場的新品種「新甘泉梨」；以及日本關東地區無籽巨峰葡萄和麝香葡萄組成的「日本雙色葡萄禮盒」等。

至於，愈來愈受歡迎的酒類禮盒，強打日本九州使用招牌芋頭燒酎為基底的「京屋酒造 油津吟琴酒禮盒」；與榮獲舊金山世界烈酒大賽金獎，被指標書籍《一生中必喝的101款威士忌》推薦的「美國傑斐遜 精品純波本威士忌木盒」，兩款皆為初登場。

此外，新光三越串連線上線下，提供更多元的服務滿足消費者禮品採購需求，beauty stage美麗台也精選18款中秋禮盒，會員同享95折優惠，凡線上訂購任一精選禮盒，再加贈200元beauty stage美麗台購物金；趕搭skm pay本月上線，9月12日至23日在新光三越台北信義新天地、台北南西店及台北站前店APP線上首度推出全台獨家、唯一擁有百年歷史的「百年老欉麻豆文旦禮盒」及「68年老欉麻豆文旦禮盒」，貴賓卡友於APP上使用skm pay線上支付搶先預購、到店取貨。

(中時 )