張勛傑下跪向「紅豆」陸明君求婚了！ 安以軒力挺15年前「舊愛」

2018年08月16日 20:10 中時 徐桐炘

電視版演員在台前歡樂玩自拍。（盧禕祺攝影）

電影版《鬥魚》16日舉辦首映，除了有主演王淨、林柏叡、邱宇辰、吳岳擎、林輝瑝和虹茜，15年前電視劇主角安以軒和郭品超等人皆出席力挺，兩代演員「大團圓」，場面相當熱鬧，尤其電視版演員相隔逾14年再度相聚，在後台敘舊、台前也直接大玩自拍，安以軒感性表示：「14年的話不知道從何說起。」被問新舊版「于皓」誰比較帥，郭品超趕緊表示「都很帥」，但安以軒力挺「舊愛」：「無法被超越！」

安以軒之前一口答應出席首映，還開玩笑說：「只要當天張藝謀沒有要找我拍戲。」她特地從澳門回台，事前做足準備，前日先染髮、做「鬥魚」指甲，原本沒空看片，但監製柯宜勤一句拜託就答應留下，她昨日表示：「今天很激動、很期待電影，新舊演員在一起一定會很好看！」

身為聯合監製，安以軒對新版電影唯一遺憾，是沒能讓郭品超加入，她喊話如果票房成績佳，「柯姊會想辦法讓郭品超回來演電影版《鬥魚2》吧！」監製柯宜勤立刻回比了「讚」的手勢。郭品超因劇情安排無法演出電影版，昨依然驚喜現身，他原在橫店拍戲無法參與首映，但前日突然傳訊給柯宜勤說：「好消息，想聽嗎？」原來是連夜從大陸飛回台北支持新版，他心情激動表示：「有一種看到家人的興奮，團圓的感覺。」

另外，張勛傑、陸明君、謝承均、阿龐全氣勢回歸，其中謝承均每天都如火如荼趕拍三立戲劇，依然抽空前往，當年在片中飾演「阿豹」的他，提到《鬥魚》的重要性：「現在到大陸拍戲還有很多人叫我『阿豹』！」他今也感慨：「不知道下次聚在一起會是什麼時候！」昨張勛傑則為彌補舊版戲中遺憾，現場掏出「大鑽戒」和陸明君求婚，立刻引起粉絲尖叫。《鬥魚》31日上映。

(中時 )