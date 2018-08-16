好堡實驗室呱呱堡受歡迎

好堡實驗室的呱呱堡，造型就像旅行青蛙，深受年輕人喜愛。（甘嘉雯翻攝）

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當旅行青蛙遇上漢堡會擦出什麼火花？位於桃園站前商圈的好堡實驗室ATT筷食尚店，店中的特色產品呱呱堡深受年輕人喜愛，討喜的青蛙外型純手工製作，每天限量20個，老闆王嘉偉、王郁婷兄妹專做特色漢堡，掌握美食潮流。

王嘉偉說，自己原本是職業軍人，退伍後不僅考了廚師執照，還與妹妹一起在桃園藝文園區創業，首間店T2美式餐廳，專賣早午餐，還有特色美式餐飲，提供漢堡、披薩、義大利麵，其中「花生什麼事牛肉堡」，濃郁的花生醬搭配粒粒分明的蒜味花生，是老饕的最愛。

第二間店則鎖定漢堡，秉持創新愛搞怪的創意理念，創立「好堡實驗室」，因深受歡迎而在桃園站前商圈再開分店，王嘉偉說，好堡實驗室ATT筷食尚店特有的呱呱堡，與眾不同。

王嘉偉說，呱呱包外表是抹茶口味，使用天然酵母麵糰，而青蛙的眼睛是巧克力做的，純手工製作，「創意漢堡加一些實驗，搞怪元素，如科學麵等，都可以是內餡。」

「我們希望做出來的產品，能夠有別於一般的漢堡，吃起更扎實有飽足感。」王嘉偉說，食材一點兒都不馬虎，一定是新鮮嚴選，而現在的餐飲業，餐點不只要好吃，也要好拍，因此才與妹妹腦力激盪，想出了呱呱包。

王嘉偉說，呱呱包每天限量20個，餐點滿170元，都可以更換成呱呱包，不過數量有限，饕客必須手腳加快。

(中時 )

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