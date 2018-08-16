搶滑雪團早鳥優惠前... 關於滑雪你該知道的事

2018年08月16日 21:18 中時 何書青

易遊網提供滑雪初學者必備的滑雪禮儀和須知。（易遊網提供）

易遊網去年首度與中華民國滑雪滑草協會攜手合作，推出由認證教練所帶領的日本滑雪營，廣受民眾熱烈好評，今年雙方再度合作，精選日本東北和北陸共6大雪場，並備5000個機位，直飛離各大雪場最近的機場，旅客可省下1至1.5倍的路程時間，最快1小時就能直奔粉雪天堂；此外，易遊網也整理出初學者必備的滑雪禮儀和須知，讓滑雪新手可提前做功課。

日本的「粉雪」相當著名，在這種細軟雪質下滑雪，感受過癮的滑行快感時，即便摔倒也不像硬雪那麼痛，特別適合初滑者或中高級玩家，易遊網這次合作有著夢幻粉雪的6大日本雪場，讓不同需求的滑雪族群能選擇。

這6大日本雪場包含親子度假勝地的「安比高原滑雪場」、小資玩咖首選的「夏油高原滑雪場」、世界盃滑雪競賽地「雫石滑雪場」、CNN票選日本最美景的「藏王溫泉滑雪場」、Snowboard滑雪天堂的「磐梯山滑雪場」，以及西日本最大的「勝山滑雪場」，無論要體驗滑雪快感、賞遊奇景，還是想享受溫泉風呂、和風佳餚，都在選項裡，讓旅客找到適合自己的白雪假期。

市場中大多的滑雪營會由教練兼任導遊，若有突發狀況發生，教練就得放下教學工作先進行處理，這樣的情形或多或少會影響其他遊客的權益，因此易遊網日本滑雪營會各提供1名認證教練和專業導遊，讓希望精進滑雪技術、或想使用雪場度假村設備的遊客，都有專人照料。

易遊網日本滑雪營即日起開賣，是市場最低成團門檻，8人即可成行。滑雪營團體4天含稅3萬8500元，自由行4天含稅3萬2500元；9月底前下訂，可享最高折5千元之早鳥優惠，出發時間為12月至明年3月。

(中時 )