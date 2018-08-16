鐘擺效應是刻板印象 賴揆對2018綠選情有信心

2018年08月16日 20:39 中時 張理國

年底9合1選舉，行政院長賴清德晚間接受華視專訪時被問到選情觀察，賴揆表示，可能有一些選舉專家會有刻板印象，也就是所謂的選舉「鐘擺效應」，但賴揆認為，他對民進黨年底的選舉沒有那麼悲觀，還是有信心。但賴揆也不忘提醒，宜蘭縣「還要加倍加油」；台北市「士氣還有待提振」。

被問到年底選舉是否有信心，民進黨現有執政的縣市都可以守住嗎？賴揆說，「這是我們的目標」。不過，賴清德針對各別縣市一一表示，宜蘭縣長民進黨提名人陳歐珀要持續加油，「恐怕還要加倍加油」；新北市部分，他對市長提名人蘇貞昌勝選有信心，台北市長提名人姚文智「士氣還有待提振」；彰化縣長魏明谷「這一次很有機會連任」；嘉義市長涂醒哲很用心在推動市政，「真的可以讓人驚艷」。

至於整體施政大環境對民進黨不利，賴揆也說，特別是年金改革，他還記得前總統馬英九總統在2012年的12月20日罕見地召集立法、行政、考試三院院長召開記者會，並提到年改「今天不做明天就後悔」，2013年的1月30日，馬總統又再度邀集三院院長開記者會，說年金就像一顆引信越來越短的炸彈快爆炸了，年金又像是一列行駛當中的火車，破產就像是懸崖，他一定要解決這個問題否則下一任的總統也沒有時間解決 ，但最後他為了選舉、擔心影響選舉所以沒有進行。

賴揆說，蔡英文總統做了年金改革，這兩年多來在蔡英文總統的領導之下，不管是改革或是推動經濟的發展，或是其他的社會建設，其實都沒有辜負當初投票支持蔡英文總統跟民進黨人的期待。

(中時 )