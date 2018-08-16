全台唯一搶孤25日恆春登場 陸客搶先看豎燈篙

2018年08月16日 21:18 中時 謝佳潾

恆春年度盛事「2018恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於25日登場，但未演先轟動，16日豎燈篙即吸引不少陸客前來觀看；公所指出，今年吸引32隊報名參加，除有去年冠軍大光觀林寺隊要挑戰3連霸外，還有2名馬來西亞選手組南青潛水隊欲奪冠軍30萬。

恆春鎮公所指出，今年總獎金為121萬元，冠軍隊伍可獲得30萬獎金，而除獎金外，公所更是發揮巧思設計3000份文創豎孤棚城門筆筒送給民眾，古城門筆筒以恆春東西南北古城門打造，並佇立壯觀的豎孤棚，盼藉此讓遊客和外國人，了解恆春古城和搶孤的歷史意義。

恆春鎮長盧玉棟表示，恆春豎孤棚文化至今已有百年歷史，國際豎孤棚觀光文化活動的舉辦，不但充分推廣當地傳統藝文活動、將搶孤文化發揚光大，也帶動地方的觀光經濟，盼藉此讓更多的民眾能有機會參與豎孤棚搶孤活動，並了解此一文化的傳承與意義。

公所表示，24日晚間也將舉辦「萬人踩街歡樂恆春」，邀請恆春17里民和所有遊客一同踩街，祈求搶孤順利平安，歡慶恆春大盛事。

公所強調，祈求平安的普渡法會將舉辦5天，開放讓居民現場報名免費超渡祖先，而25日的晚會表演，將邀請藝人張秀卿、王中平，白冰冰、方駿、嘻哈流行團體草屯因仔、臭屁嬰仔、二胡女神馮啟絜及川劇變臉大師兆群等，帶來精彩演出。

(中時 )