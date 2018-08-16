工資拍板 工總代表：不滿意但可接受

2018年08月16日 20:57 中時 鄭任南 游昇俯、

基本工資審議委員會16日拍板定案，月薪調漲到2萬3100元，時薪調升到150元。全國工業總會代表何語表示，經勞動部長最後裁定，資方雖不滿意也只好接受，但仍肯定部長的努力。

何語表示，本來產業界資方就是要照顧勞工，但要考慮能不能永續經營，中小企業佔了96.8%，提高基本工資衝擊會很大。

何語表示，提高基本工資會造成年輕人失業率提高，目前失業率在9.8%到10%左右，後續要觀察會不會增加；其次就是衝擊到服務業，包括餐飲業、旅館業、銷售服務業、教育服務業、出版業、超商超市、青年打工等；他說，衝擊服務業一定會調高物價，無法生存的店家必然會調高物價水平。

何語指出，資方希望基本工資調到2萬3千元，增加4.55%，增加個1000元跟前兩年一樣，對部長也有交代，這是資方的底線，但勞方堅持增加8%，中間還憤而離席，經部長協商後才決定提高5%，2萬3100元。他說，增加100塊，站在資方立場，「雖然不滿意，我們也勉強接受。」

何語說，資方希望以過去一年的國內生產毛額GDP，加上消費者物價指數CPI給勞工，也就是1.61%的經濟成長率，加上2.6%的CPI，所以資方取增加4.55%。他表示，部長裁定5%，是整體考量，補上一些勞動力。勞方要求勞動力全給勞工，但實際上生產力不適只有勞工的功勞，也有資方投資的資本，設備自動化更新，生產流程的簡化等，這一點雙方的認知不同。

時薪部分，何語也提到，本來商總的態度，是希望比照5%來調整，但是部長已經裁定140元增加到150元，增加7.14%，我們也勉強接受，雖然過程不滿意。

最後，何語對今日審議結果表示肯定，他稱讚，雖然整個調整數字，資方壓力會很大，但部長一天的表現，很努力，很用心，我們要給他肯定。

(中時 )