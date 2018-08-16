「小雨點」金銘暴怒撇嫁富商：是你們不對了！！！

金銘發文撇婚訊。（圖／取自金銘微博）

友善列印
中時電子報
安玉剛留言。（圖／取自金銘微博）
金銘近照。（圖／取自金銘微博）

昔日瓊瑤劇中最紅童星、《雪珂》演出「小雨點」的大陸女星金銘，現年已37歲，早前她被爆低調嫁給北京影行天下文化傳播有限公司創始人安玉剛，晉升貴婦一族。今(16日)傍晚金銘在微博爆氣，澄清安玉剛不是她同學、更不是她老公，「闢了這麼多次謠，還說這麼不靠譜的事就是你們不對了！！！」

外型可愛的金銘當年接連演出多部超紅瓊瑤連續劇，包括《婉君》、《雪珂》、《青青河邊草》等，金銘長大後就讀北京大學國際關係學院國際傳播學與文化交流系畢業，成為高學歷明星，然對於她的感情動向，2012年起便傳出她與富商安玉剛結婚，上月更曾被報導嫁入豪門的她，美貌依舊，一雙招牌大眼與當年的「小雨點」無異。

但今傍晚，金銘突然忍無可忍，在微博發表單身宣言說：「怎麼還認為我已經結婚了呢？！安先生不是我的同學！！！更不是我的先生！！！闢了這麼多次謠，還說這麼不可靠的事就是你們不對了！！！​​​​」撇清已婚，安玉剛也留言說：「我和金小姐的婚事傳聞不是真實的，我們是很好的朋友，但是不是夫妻。傳聞對她和我的私生活已經產生一些影響，希望自媒體的朋友不要再傳播，感謝！在這個傳統的節日（指七夕）裡也祝金小姐和我早日遇見自己的另一半！大家節日快樂！」

(中時電子報)

「吃蝦一定要男人剝」震驚全台灣 大S回應了！再放閃光
「魏瓔珞」新劇造型曝光 網驚豔！
曬姐妹鬥嘴日常被譙翻 歐陽妮妮罕見怒了回擊
成語蕎全裸泡湯 大尺度秀S曲線 《小明星大跟班》主持人吳宗憲、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。