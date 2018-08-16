「小雨點」金銘暴怒撇嫁富商：是你們不對了！！！

2018年08月16日 20:31 中時電子報 蔡曉婷

安玉剛留言。（圖／取自金銘微博）

金銘近照。（圖／取自金銘微博）

昔日瓊瑤劇中最紅童星、《雪珂》演出「小雨點」的大陸女星金銘，現年已37歲，早前她被爆低調嫁給北京影行天下文化傳播有限公司創始人安玉剛，晉升貴婦一族。今(16日)傍晚金銘在微博爆氣，澄清安玉剛不是她同學、更不是她老公，「闢了這麼多次謠，還說這麼不靠譜的事就是你們不對了！！！」

外型可愛的金銘當年接連演出多部超紅瓊瑤連續劇，包括《婉君》、《雪珂》、《青青河邊草》等，金銘長大後就讀北京大學國際關係學院國際傳播學與文化交流系畢業，成為高學歷明星，然對於她的感情動向，2012年起便傳出她與富商安玉剛結婚，上月更曾被報導嫁入豪門的她，美貌依舊，一雙招牌大眼與當年的「小雨點」無異。

但今傍晚，金銘突然忍無可忍，在微博發表單身宣言說：「怎麼還認為我已經結婚了呢？！安先生不是我的同學！！！更不是我的先生！！！闢了這麼多次謠，還說這麼不可靠的事就是你們不對了！！！​​​​」撇清已婚，安玉剛也留言說：「我和金小姐的婚事傳聞不是真實的，我們是很好的朋友，但是不是夫妻。傳聞對她和我的私生活已經產生一些影響，希望自媒體的朋友不要再傳播，感謝！在這個傳統的節日（指七夕）裡也祝金小姐和我早日遇見自己的另一半！大家節日快樂！」

(中時電子報)