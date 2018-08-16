基本工資漲幅小 勞動部：根據客觀數據決定

2018年08月16日 20:58 中時 李宜秦

基本工資審議委員會今歷經9小時終於定案，將於明年1月調漲基本工資，月薪調為2萬3100元、時薪調為150元，預計有180萬1400名月薪勞工受惠、45萬6000名時薪勞工受惠，勞動部說「台韓狀況不同，且南韓調幅這麼大是特例」，不能混為一談，表示最後部長是根據客觀數據給予裁定。

勞方委員莊爵安表示，對於本日的結果很不滿意，「勞動部不斷地偏袒資方」，其中勞方委員甚至一度離席以示抗議。但許銘春澄清，今天會議的氣氛良好，雙方委員都就客觀數據理性討論。

許銘春說，韓國調整基本工資的調幅如此大是特例，她說「韓國過去兩年調幅也都只有6、7％，今年會如此高是因為南韓總統的政見，而且政府有給予企業補助，加上補助後其實調幅也跟他們過去差不多」。

次長蘇麗瓊則說，韓國與台灣的狀況很不一樣，她舉例台韓雇主對於非薪資支出負擔的比例不相同，例如以勞保為例，韓國是由勞資各負擔一半，台灣則是由資方負擔7成、勞方3成。

關於時薪月薪調幅不同一事，許銘春回應「時薪月薪在去年就已經脫鉤，而且調幅沒有很大，不太會出現企業道德責任問題，除非時薪月薪差距過大，企業才可能換軌給薪」，她也強調勞動部會持續針對這部份觀察，是否真的有企業道德問題發生。

資方委員何語表示，由於勞資雙方一直無法談出共識，最後是由許銘春介入給予裁定。許銘春說最後給予裁定是依據勞資雙方委員提供的數據，給出客觀建議的決定。

(中時 )