試車報告：Audi SQ5身形利落 性能強悍

2018年08月16日 21:20 中時 陳大任

方向盤以皮革包覆並搭配白色縫線，相當豪華。陳大任攝

排檔桿前為5.1吋MMI觸控手寫板，操作便利。陳大任攝

使用都會行車輔助套件時，可於儀表清楚顯示。陳大任攝

盲點偵測功能能有效提醒駕駛，提高行車安全。陳大任攝

Audi Q5車系多達7名成員，去年試駕過Q5 45 TFSI Quattro Sport，當時即對其靈活精悍的性能、寬敞的乘坐空間留下深刻印象，這次試駕SQ5，車身保有Q5流線銳利身形，同時在前、後保桿及側裙搭配專屬運動跑車化套件，後視鏡以鋁合金外殼包覆，展現家族成員中最具視覺張力的剽悍外觀。

SQ5配置3.0L V6 TFSI渦輪增壓引擎，擁有354hp /500Nm最大動力，官方數據0-100 km/h加速僅需5.4秒，已超越許多標榜加速性能的房跑車，實際駕馭感受也的確如此，因為原廠標配的S專屬主動式減震系統，能在不同駕駛模式下調整阻尼設定，保有清晰路感。

要求更高的車主還可選配主動式氣壓懸吊，透過Audi drive select可因應數種不同程度的行車狀況，進行多達5種高度調整。此外，原廠對其配置quattro智慧型恆時四輪傳動系統所提供的越野能力相當有自信，在Drive select模式之下，即可選擇越野模式。

SQ5不只性能強悍，還配置同級最奢華的B&O 3D環繞音響系統，擁有Fraunhofer Symphoria先進的分音技術，搭配19支高傳真喇叭、16聲道擴大器，創造出宛如身歷其境的聆聽品質，亦是試駕過程中最過癮的一環。

(中時 )