赴台南向慰安婦銅像致意 丁守中：既然有八田與一銅像 當然要有慰安婦銅像

2018年08月16日 20:40 中時電子報 綜合報導

台灣首座慰安婦銅像選在台南揭幕，引發各方矚目。國民黨台北市長參選人丁守中今天也宣布，將應台南市議員洪鈺鳳等七位女性市議員之邀，取消原定下午基層拜會行程，特地前往台南向慰安婦銅像致意。丁守中也說，歷史不能有選擇性記憶，台灣既然有八田與一的銅像，自然也該有慰安婦的銅像。如果不去紀念這段歷史，讓我們的下一代忘記這段苦難的血淚史，就根本不配做台灣人。

丁守中預計傍晚抵達台南市前往向慰安婦銅像致意。他也說，慰安婦歷史不只是東亞史、中國史，更是台灣史，是人權問題相當重要的一部分。但打著轉型正義口號的蔡英文政府，不斷地用意識形態修改教課書，就是不去談這一段歷史，讓人相當失望。

事實上，在國際慰安婦紀念日當天，丁守中就曾PO文指出，慰安婦問題就是國家暴力戕害人權造成的歷史悲劇，結果蔡英文政府始終不願支持慰安婦，為受害的阿嬤伸張正義討公道，就連台南的慰安婦像，小英政府都要撇清到跟民進黨當局絲毫無關，這種漠視真是莫大的恥辱。一些民進黨支持者不斷在自願還是被迫這種問題上打轉，甚至把慰安婦與性工作者畫上等號，根本是對阿嬤們的二度傷害。

丁守中PO文也指出，到今天為止，願意公開自己悲慘過去的慰安婦阿嬤們只剩兩個人還活著，拖不了多久，日本政府與民進黨讓時間解決一切、解決歷史受害者的手法就要成功。所以台南設立慰安婦雕像行動是為台灣以及慰安婦阿嬤們這段悲慘的歷史留下了見證。而療傷止痛，就從承認歷史、承認錯誤開始。倒是民進黨，「別再裝死了」！

(中時電子報)