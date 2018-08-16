放閃照就能抽獎！銀髮夫妻靦腆合照耍甜蜜

夏慕尼的情人節1314主題套餐。（圖自夏慕尼官網）

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鍾老先生和夫人今年適逢50年金婚，到夏慕尼用餐慶祝，並甜蜜參與餐廳紅線活動。（王品集團提供）

夏慕尼今年七夕很不一樣，邀請許多老、少情人們，分享他們的「創意紅線照」，讓大家見證屬於他們的濃情蜜意。活動目前已募集到上百對戀人、夫妻的紅線照，除了鍾老夫婦，也有新婚燕爾，或剛迎接到第一個寶寶的夫妻。

「執子之手，與子偕老，即使結髮50年，我們左、右手那條月老為我們牽起的紅線，依舊緊緊繫在一起。」鍾老先生和其夫人今年適逢50年金婚，女兒帶著爸媽一起到夏慕尼慶祝，照片中2人的臉上雖燃有著歲月留下的皺紋，髮線有著白雪的痕跡，但在彼此被紅線纏著手的時刻，卻彷彿回到50年前新婚般靦腆害羞的神情，也讓夏慕尼餐廳在今年七夕的活動檔期中，充滿甜蜜氛圍。

紅線定情活動將持續到8月底，只要到夏慕尼用餐，拍下與另一半手綁紅線的放閃照，分享在個人IG帳號，hashtag「#夏慕尼情人日、#RedLine定情」，就有機會抽中價值1.4萬元的法國redline鑽石手鍊，受維多莉亞貝克漢、安室奈美惠等眾多名人愛戴而竄紅的巴黎輕珠寶品牌redline，以象徵愛、平安、守護與生命之路的紅繩結合鑽石，讓戴上redline的人被祝福著獲得幸運與愛，深得許多女孩青睞。

此外，即日起至30日預訂在夏慕尼用餐，說出通關密語「夏慕尼情人日」，除了享情人套餐優惠價每人1314元+10%，前主餐還可升級成1隻波士頓龍蝦。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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