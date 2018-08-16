經貿辦：台在WTO控印尼特定鋼鐵產品案 獲上訴機構勝訴判決

2018年08月16日 21:00 中時 張理國

台灣控訴印尼對鍍鋁鋅鋼品課徵關稅防衛措施不合法性今天勝訴全案定讞。行政院經貿談判辦公室晚間表示，台灣早在去年8月18日就已獲得勝訴，但印尼不服並於9月28日上訴，今天獲得上訴機構勝訴判決，全案已定讞，印尼的課稅措施確定違反WTO規範，台灣可據以要求印尼取消或修正該課稅措施。

行政院經貿辦表示，印尼為保護國內鋼鐵產業，在2014年7月22日起開始對特定鍍鋁鋅鋼鐵產品採取為期3年的課稅措施，並公布延長該措施2年（2017年10月至2019年10月）。台灣原為印尼相關鋼鐵產品第2大進口國，印尼前述課稅措施後，造成台灣出口至印尼的相關鋼鐵產品金額大幅衰退，由2013年的5085萬美元，降為2014年的1132萬美元，2015年更降至16萬美元，2016年相關鋼鐵產品出口至印尼的金額已幾乎為零，使台灣喪失印尼相關鋼鐵產品市場。

經貿辦表示，為替產業爭取權益並維護海外市場商機，政府與中華民國全國工業總會、台灣鋼鐵工業同業公會、相關業者及國內外律師事務所合作，透過WTO爭端解決機制，正式對印尼提出控訴，要求印尼政府停止實施該課稅措施。

經貿辦說，事實上，台灣在去年8月18日已獲得勝訴，但印尼不服在9月28日上訴，今天則獲得上訴機構勝訴判決，全案已定讞，印尼的課稅措施確定違反WTO規範，我國可據以要求印尼取消或修正該課稅措施。

經貿辦指出，WTO上訴機構於昨日正式發佈判決結果，維持一審小組判決，認定印尼在採行本案課稅措施時，僅針對部分會員（如台灣、越南、韓國、日本等30餘國）的鋼鐵產品課徵高額的額外關稅，違反WTO最惠國待遇之規定（即須將WTO所有會員一視同仁），因此，印尼應取消或修正本案的課稅措施。

行政院經貿談判辦公室進一步指出，基於本次勝訴判決，台灣將密切透過WTO監督程序，確認印尼切實履行上述判決內容，以維護業者利益。

經貿辦表示，本案是台灣加入WTO之後，政府第3度以原告身分取得勝訴，捍衛業者合法的出口權益。近來各國採行貿易救濟措施有增加趨勢，政府將持續透過雙邊諮商及WTO爭端解決機制等各種管道為業者爭取出口商機與利益，對抗貿易保護主義，使業者可在公平、合理之環境與他國業者競爭。

(中時 )