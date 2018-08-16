耳屎究竟需不需要掏？很多人都做錯了！

耳屎究竟需不需要掏？（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

我們耳朵裡面產生的分泌物俗稱耳屎，很多人出於衛生的考慮，往往會定期甚至是頻繁地掏耳朵。但是有不少人都說耳屎不用處理，因為耳屎是會自行掉出來的。

中國大陸中央電視台最近整理相關報導，告訴你耳屎到底該不該挖？耳屎要經常掏出來嗎？耳屎要不要清理？

●耳屎該不該挖？

根據美國科學院耳鼻喉科的研究，耳屎不要經常挖，耳道中的耳屎可以對外耳道形成保護作用，空氣中的灰塵，一旦進入耳道，耳屎就能粘住它，還能將一些蟲子阻擋在耳道外。

外耳道的耳屎在鼓膜前面，可以讓聲音緩緩傳導進去，使鼓膜免受劇烈震動的損害，所以耳屎不要經常挖。

●經常挖耳朵有什麼壞處？

1、經常挖耳朵最大的風險就是會不小心碰傷鼓膜，引起中耳炎或者耳聾。

2、很多人挖耳朵都是用棉簽，棉簽只適用於擦拭耳郭的位置，用其挖耳朵只會將耳屎往耳道裡面捅，使其不能自行排出，長期這樣，會讓耳屎在耳道過量堆積，若耳朵進水，很容易使耵聹吸水膨脹，腐蝕耳部脆弱的皮膚，引起發炎。

3、經常挖耳朵還會引起耳屎分泌異常，耳屎可能會越來越多，新分泌的耵聹會由原本的片狀變成碎屑狀，從而降低保護耳朵的能力。

有人認為掏耳屎是很舒服的事。（圖/The Monthly Spew）

●耳屎會怎麼排出？

耳屎是會自行排出體外的，所以不用經常去掏耳朵。

在日常生活中，耳屎會緩慢從耳道內向耳道口移動，累積到一定程度時，通過咀嚼時下頜關節的運動，它會不斷地脫落排出體外，因此不用擔心會堵塞耳道。

貼心提醒：

可以每週對耳廓周圍清理一次，但是不宜每天都清潔，耳部皮膚脆弱，易發炎感染。

當耳朵中的耳垢過多或者日久耳垢積成硬塊時，會影響聽力，這時可能耳垢不會自行脫落，而且取出困難，這時可以用合適的滴耳油，每日滴3-4次，待耳垢軟化後，輕輕取出，但若還是不能取出，應去醫院耳科處理。

(中時電子報)

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