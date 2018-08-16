微風超市慶中秋 百款禮盒訴求多樣化

微風超市半島酒店主廚推薦奶黃月月餅禮盒，1250元。（微風超市提供）

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微風超市台北老爺大酒店經典雙層禮盒，1680元。（微風超市提供）
微風超市晶華酒店「賞月」茶．桃山月餅禮盒，1280元。（微風超市提供）
微風超市台北福華大飯店映月禮盒廣式小月餅，990 元。（微風超市提供）
微風超市山形水蜜桃，7至8顆2750元。（微風超市提供）
微風超市日本和牛A5 宮崎紐約克排組，原價5000元、特價3500元。（微風超市提供）
微風超市美國極黑牛燒肉組，原價2460元、特價1700元。（微風超市提供）
微風超市獨家法國1688 無酒精香檳雙入禮盒，4000元。（微風超市提供）

微風超市看好中秋節送禮商機，主打老字號大飯店經典款、養身健康款、新鮮水果禮盒，推出和牛燒烤禮盒、佳釀禮盒及精緻伴手禮等，共有近百款中秋禮盒，平均價位落在千元左右，以多樣化符合消費者需求，預估整業績可成長1至2成。

老字號招牌與傳統經典口味是每年中秋的暢銷款，香港半島酒店主廚推薦奶黃月月餅禮盒、台北老爺大酒店經典雙層禮盒等，都是消費者經典首選；晶華酒店採用茶與果乾等在地食材餡料，打造出的「賞月」茶．桃山月餅禮盒，與台北福華大飯店減低用糖的「映月禮盒廣式小月餅」，都走健康取向。

新鮮水果禮盒有山形水蜜桃禮盒、長野麝香葡萄、靜岡哈密瓜等進口好禮；烤肉配美酒在中秋節愈來愈普及，主推的高級燒烤有日本和牛A5 宮崎紐約克排組和美國極黑牛燒肉組；因應無酒精流行風潮，獨家引進日本熱賣的法國1688無酒精香檳雙入禮盒，採多種葡萄釀製，紅莓果香濃郁，獲法國食品，創新獎肯定。

(中時 )

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