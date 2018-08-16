排氣管轟隆隆令人嫌 中和警攔查565輛機車

中和警分局加強取締。（葉書宏翻攝）

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中和警分局加強取締。（葉書宏翻攝）

噪音車已為全民公害，排氣管轟隆作響不會讓人羨慕，只會引來路人的側目和厭惡。據新北市中和警分局統計自6月至今已攔查通報環保局565件。另針對擅自變更車體部分，依道路交通管理處罰條例第16、18條舉發184件、危險駕車依第43條舉發36件。

中和警分局表示，目前正值暑期青春專案期間，也將持續與監理站及環保局合作，在轄內重要路段實行聯合稽查勤務，以杜絕青少年飆車及擅自變更車體重要設備行為，共同維護居家安寧與優質交通安全環境。

部分機車駕駛熱衷於改裝機車排氣管，車友表示，改管除可自行選擇喜歡的外型、享受改裝管不同的聲浪外，據稱也可提升車速和馬力；故以往幾家知名廠牌之排氣管即使已安裝使用，但之後就算汰換投入二手市場依然搶手。但在近2年警方強勢取締噪音車排氣管之情形下，改裝管之二手市場受到嚴重的影響。

車友表示，某大廠牌的黑鈦排氣管，新品一組原價近上萬，才使用了幾個月因怕被取締決定低價轉賣，但在二手網站已降價到二千餘元仍乏人問津；他也表示，近期二手機車買賣市場出現二種狀況，一是上網搶購原廠排氣管的買家越來越多；二是中古車交易時，買方多要求須配置原廠之排氣管。

(中時 )

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