聲援85度C 丁守中主張市府成立兩岸事務委員會

國民黨台北市長參選人丁守中。(圖/丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

蔡英文總統過境洛杉磯拜訪當地85度C門市，意外引發中國大陸網友揚言抵制「台獨企業」。國民黨台北市長參選人丁守中今早特地買了一杯85度C咖啡，在臉書直播聲援，他表示，85度C打開門做生意，只是無辜受到了池魚之殃，相信85度C絕對不會是台獨。丁守中也說，未來若當選市長，馬上在市政府成立兩岸事務委員會，專責提供台生、台商、陸配、陸生、大陸在台旅客及陸資企業人士的一條龍服務。

丁守中在臉書PO文表示，85°C事件持續發燒，隨著兩岸之間民粹力量不斷衝撞，可以預期未來類似問題只會不斷發生，不但台商成了夾心餅乾，人民也跟著遭殃。尤其看到優質因為企業兩岸對立與民粹炒作而犧牲，感到非常不捨。

他強調，民進黨無能，也無心解決兩岸問題，甚至不時因為兩岸或外交關係受挫，把臺商當成出氣筒，因此必須拿出具體可行的解決方案。所以他才承諾當選市長後，會馬上在市府成立兩岸事務委員會，為兩岸交流，友善合作，做好最好的服務，幫助大家排憂解難，解決目前兩岸僵持，已讀不回的窘境。

丁守中也批評，企業與民眾不該成為兩岸之間的政治籌碼與肉票，所有政治人物都應該拿出政治智慧，透過協商談判解決兩岸的紛爭與歧見。尤其執政的民進黨，更不應該繼續炒作兩岸議題作為自己選舉的資本，當家不鬧事，應該務實地幫台灣人民解決問題。

(中時電子報)

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