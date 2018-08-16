飲料熱量高得嚇人！ 國泰營養師：1罐可樂就超標

小學生一天糖量12顆方糖 國泰營養師：1罐可樂就超標！(圖/國泰醫院提供)

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中時電子報

炎炎夏日，許多上班族、學生喜歡買杯冷飲消消暑氣，殊不知飲料熱量、糖量都高得嚇人，對健康有害。國泰綜合醫院特別為今年「2018小學生醫學夏令營」課程中，新增「甜度實驗室」，讓孩子學會用「甜度計」測量市售飲料含糖量，避免攝取過多，造成身體負擔。

根據衛福部國健署公布的「3-6年級學童一日飲食建議量」中，適度活動強度的學童，每日所需熱量約2300大卡計算，一日糖量攝取應小於230大卡，約為12顆方糖。

但是國泰綜合醫院林元媛營養師表示，依衛福部公布之市售現調飲料(手搖飲)之糖含量，700毫升的全糖珍珠奶茶約含有12顆方糖(240大卡)，市售包裝飲料像是600毫升可樂約含13顆方糖(260大卡)！顯示含糖飲料的糖量有多驚人。

營養師利用甜度計,測量含糖飲料的含糖量,再教小朋友換算為方糖量,並且實際在開水中添加方糖,與可樂的含糖量比較,希望課後減少飲用含糖飲料,多喝白開水!(圖/國泰醫院提供)

課程中，其中一位爸爸是醫師、媽媽是營養師的范小朋友表示，「看到飲料的含糖量，很驚訝！今天看到才知道要少喝含糖飲料，免得變胖子，最好還是養成喝白開水的習慣，也應證爸媽平日教導，白開水是最好的飲料。」

另外，因應手機成癮情況日益嚴重，本次設計「沒手機好難過」、「玩3C產品傷眼」等課程，由精神科單家祁醫師、陳劭芊醫師介紹手機、電玩及網路成癮症疾病，讓小孩知道連續長達12個月以上，出現無法控制上網時間、與家人朋友關係疏遠、易怒煩躁、學業或工作分心等症狀，就可能符合為「網路遊戲成癮障礙症」。

單醫師及陳醫師提醒孩子要控制每天上網時間，最好不超過1小時，以免影響情緒壓力。並提醒家長與孩子溝通、約定手機使用時間，以免孩子沉迷於網路世界，無法控制玩手機的時間，影響他的情緒起伏及日常生活作息，導致身心失衡。

國泰綜合醫院希望透過今日操作及參觀課程，引發小朋友對醫學的興趣，同時也能了解保健知識，體驗生命及健康的重要。

(中時電子報)

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