老熊益壯！俄國將為Tu-95轟炸機現代化改良

俄國Tu-95熊式轟炸機將在明年更換發動機與航電，延長服役時間。(圖/vehicleswallpapers)

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中時電子報

圖波列夫設計局(Tupolev)已與俄羅斯國防部簽約，將會對服役許久的Tu-95戰略與反艦轟炸機進行現代化改造，在2019年完成。

防衛世界(defense world)報導，這項升級案是在一個半月前簽署的，將會在這項工作是在塔甘羅格航空工廠(Taganrog Aviation Plant)進行。圖波列夫的負責人說：「現役的Tu-95MS，計劃在2019年會升級成Tu-95MSM。」

目前圖洛列夫正在進行新式發動機NK-12MPM的狀態測試，預計將於今年底完成，到時候就能安裝在飛機上。

除了Tu-95，圖波列夫也正為另一型戰略轟炸機Tu-160白天鵝噴射轟炸機在翻修與升級，參謀總長瓦勒里．加拉西莫夫(Valery Gerasimov)表示，Tu-160和Tu-95MS的現代化改良中，都會安裝了性能更好的發動機、新的航電設備，以符合更新式的武器。

Tu-95是前蘇聯在1952年首飛、1956年服役的渦輪螺旋槳轟炸機，北約將其命名為「熊」。雖然飛機早已進入噴射時代，但是Tu-95有著航程長、滯空時間久的優點，適合做為海上巡邏之用，因此它在俄國空軍的地位，並不只是攜帶戰略核武，也經常執行海上巡邏與偵照任務。

(中時電子報)

文章來源：Russia To Modernize Tu-95MSM Strategic Bombers

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