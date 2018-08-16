大陸警掃黑逮犯罪集團56人　扣槍彈凍結860萬贓款

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旺報
賴志昶

江西省撫州市公安局日前調集300多名警力，分成10組全面展開行動，一舉逮捕陳姓兩兄弟為首的犯罪集團，共逮捕56名涉案人員，繳獲一批槍支和子彈，並凍結涉案現金860餘萬元（人民幣，下同）。

撫州市公安局日前整理近3年所發的命案、涉槍案件以及在逃嫌犯時，發現宜黃縣近年所發命案多為持刀、持槍命案，之後立即組織人力展開分析，揪出以陳氏兄弟為首的黑幫集團。

警方於7月14日凌晨3時對陳氏兄弟集團發起猛攻，成功抓獲包括陳氏兄弟在內的18名黑幫核心成員，並陸續逮捕共56名集團成員，扣押20部作案車輛，凍結860餘萬元現金，査封價值1200多萬元的涉案資產房產、店面，破獲涉及6起命案在內的50餘起刑事案件。

據了解，陳氏兄弟自2004年以來，以金錢為誘惑，網羅當地更生人或是不良少年，並將組織分為四個層級，分別是陳氏兄弟為首的領導者、9名幹部、60多名積極參與人員以及11名一般餐與人員，且有明確的組織分工和組織紀律。

警方現已查實的50餘起刑事案件和17起治安案件中，共有1件持槍故意殺人罪、23件故意傷害罪、9件聚眾鬥毆罪、5件尋釁滋事罪、4件故意毀壞財物罪、2件非法買賣與非法持有槍支罪，以及各1起偽證罪、窩藏包庇罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、組織強迫賣淫罪和搶劫罪。

(旺報 )

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