RCA汙染土壤與地下水 明年4月底整治完成

2018年08月16日 22:27 中時 廖德修

纏訟多年的美商RCA（美國無線電公司）求償案，今天（16日）上午最高法院宣判，其中262人獲判賠5億餘元定讞。這是有關人受害的部分，而有關汙染土壤及地下水的情節，從2004年環保署公告為地下水汙染整治場址後，RCA已經3次申請展延計劃，至今仍未完成整治，要到明年4月才能結案。

環保署土壤及地下水汙染整治基金管理會執行秘書陳世偉表示，RCA廠區位於過去的桃園縣桃園市跟八德市交界處，面積7.2公頃，但受到影響的範圍擴及廠區外，當時的桃園縣環保局採樣蒐證齊全，RCA不得不認賬，因此需要管控地下水使用的範圍多達50公頃。

桃園縣政府在2005年就畫定RCA廠區內外的地下水管制區範圍，但整治計畫卻歷經9次整修，才於2009年10月經桃園縣環保局審查通過。原整治時間是為期18個月，應改善期限是2011年5月6日，但因地下水尚未整治完成，RCA總共展延3次，第3次是2016年4月27日核定，為期36個月，到2019年4月26日止。

所有整治經費在前期的部分合計約3.14億元，第三度變更場址後的整治費用約1.395億元，合計4.535億元。依法必須由汙染行為人支付，後來RCA轉手數次，就由接手的機構負責。

(中時 )