RCA汙染土壤與地下水 明年4月底整治完成

RCA汙染範圍的地下水整治，延宕多時後，要等到明年4月底才能完成。（中時資料照）

友善列印
中時

纏訟多年的美商RCA（美國無線電公司）求償案，今天（16日）上午最高法院宣判，其中262人獲判賠5億餘元定讞。這是有關人受害的部分，而有關汙染土壤及地下水的情節，從2004年環保署公告為地下水汙染整治場址後，RCA已經3次申請展延計劃，至今仍未完成整治，要到明年4月才能結案。

環保署土壤及地下水汙染整治基金管理會執行秘書陳世偉表示，RCA廠區位於過去的桃園縣桃園市跟八德市交界處，面積7.2公頃，但受到影響的範圍擴及廠區外，當時的桃園縣環保局採樣蒐證齊全，RCA不得不認賬，因此需要管控地下水使用的範圍多達50公頃。

桃園縣政府在2005年就畫定RCA廠區內外的地下水管制區範圍，但整治計畫卻歷經9次整修，才於2009年10月經桃園縣環保局審查通過。原整治時間是為期18個月，應改善期限是2011年5月6日，但因地下水尚未整治完成，RCA總共展延3次，第3次是2016年4月27日核定，為期36個月，到2019年4月26日止。

所有整治經費在前期的部分合計約3.14億元，第三度變更場址後的整治費用約1.395億元，合計4.535億元。依法必須由汙染行為人支付，後來RCA轉手數次，就由接手的機構負責。

(中時 )

基本工資調漲 超商：加快導入智… 時薪調7.14％物價跟著漲？資方警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。