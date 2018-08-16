高階警官化身A片男主角 攝影棚就在警局

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

警察是正義的化身，是人民的保母，平日工作非常忙碌，要巡邏、要查案，還要充當暖警幫助民眾找尋遺失物，不過，在美國就有一名高階警官，不但在自己的辦公室電腦裡，暗藏了近36G的海量色情圖片，甚至將辦公室化身情色片攝影棚，與多名女子就在警局內「激戰」，最後這名「謎片」男主角警官遭被解雇命運！

據《俄羅斯衛星網》報導，美國亞利桑那州一名高級警官被解雇，原因是他涉嫌使用他所在部門的隨身攝像機在辦公室拍攝不雅影片，並在辦公電腦上儲存色情內容。

據報導，今年3月間亞利桑那州皮納爾縣檢察辦公室，對前員警指揮官安東尼•多蘭（Anthony Doran）展開了調查，此前，一名員警秘書在使用多蘭的電腦處理公務時發現了一段色情影片，令人吃驚的是，這段拍攝於2017年4月的影片顯示安東尼當時曾在辦公室內與一名女子發生性關係。

在進一步檢查電腦硬碟後，工作人員發現了一個名為「快樂時光」的資料夾，裡面有超過36G的色情圖片。

《亞利桑那共和報》報導，多蘭在調查期間還聲稱，這些色情內容均儲存在個人隨身碟上，「與工作無關」，他也沒有在「工作時間」內拍攝影片。

據當地媒體報導，早在2013年7月，當時多蘭就曾被指控工作期間在巡邏車上親吻和撫摸一名女性。事件發生後，他的執法證被扣押6個月。

(中時電子報)

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