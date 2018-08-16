曾力挺小英卻慘兮兮！ 觀光業者：綠營還有臉前往南部？

2018年08月16日 21:48 中時電子報 黃麗蓉

曾力挺蔡英文的南台灣觀光業者沉痛喊，蔡政府觀光政策跳票，台北以外的地區觀光苦哈哈，過去近8成業者曾支持綠營，現在卻叫苦連天，搞到身無分文，蔡政府欠觀光業者一句公開道歉！而面對如此局面，綠營還有臉前往南部嗎？國民黨發言人洪孟楷更直言，經濟再沒起色，年底，就是用選票教訓這個政府的時候了！

洪孟楷表示，一定會有好事網友說這是過去觀光業者「一條龍」，還會諷刺這是業者自找！拜託！業者並沒提到「陸客」，而是直指整體大環境因素，所以別再自以為是業者不努力，這是不負責任的作法！

過去常有民進黨支持者會說「肚子扁扁也要投阿扁」，難道現在也要大家「身無分文也要力挺小英」嗎？人民不是笨蛋，如果經濟一直沒起色，每天只能搞政治意識形態鬥爭，那麼年底選戰，就是用選票教訓這個政府的時候了！

據聯合影音網報導，該業者還強調，前交通部部長賀陳旦下台只是剛好，而蔡政府對觀光的承諾跳票更讓業者「既急又窮」，好好的美麗寶島台灣，為何執政2年多會變成如此不堪？綠營人士還有臉前往南部嗎？

網友回應說：「年底讓她好看！」、「執政2年2個月，百業蕭條是假的嗎？」、「聽蔡英文的高論，可能大家會沒飯吃喔。」

(中時電子報)