說實話了！空軍坦誠：士兵遭火灼傷未使用救護車送醫 純為規避責任

2018年08月16日 22:14 中時 呂昭隆

空軍司令部今(16)日針對媒體報導「臺南基地前朱姓士兵遭火灼傷乙情」後續處理說明如下：

一、全案經本軍行政調查肇案在場人員，確認為未依「水銷作業程序」，進行廢棄紙張焚毀，且因彭姓下士私自使用石腦油助燃，並於點燃時未注意朱兵隔離不足，造成朱兵灼傷，並無外傳霸凌、惡整及欺壓等情事。

二、事件肇生後，單位立即將傷者送往醫務所由醫官依燒燙傷急救步驟，迅速進行沖冷水及塗抹燒燙傷藥膏等初步醫療後，直接轉送臺南成大醫學院附設醫院治療；另單位以民車轉送成大醫院，未使用救護車乙節，純為規避責任，已檢討究責。

三、朱兵因個人生涯規劃，提出「不適服現役」申請，經單位與家屬連繫說明其意願後，依規定程序辦理作業，由本部於6月4日核定命令，6月5日送達朱兵簽收，7月1日生效，並無不讓朱兵辦理「不適服現役」之情事。

四、單位考量朱兵於7月1日即將離營，且朱兵已接受彭士道歉，雙方於6月8日進行和解，簽具和解書，並非在強迫、施壓下要求簽署和解。

五、本部對於官兵執行工作期間，發生意外灼燒事件，除對當事人及家屬表達歉意外，並依隱匿回報及違反水銷作業等違失行為，檢討相關人員行政責任，另將全案移送司法單位偵辦，如有涉及刑事不法，將依法嚴懲究辦

(中時 )