工資調漲 學者：政治妥協的產物

2018年08月16日 22:16 中時 游昇俯

基本工資審議結果拍板，台大國發所副教授辛炳隆認為，結果一如預期，「不覺得意外」，但薪資調漲勢必帶動物價調漲，須注意可能有業者趁機過度漲價。政大勞工研究所助理教授林良榮則直言，這個結果就是選舉考量，為了不對選舉造成殺傷，他期待工資審議能有更多社會對話，薪資能逐步調漲。

參與工資審議的淡江大學產業經濟學系副教授蔡明芳表示，月薪調漲5%，主要是過去經濟情況表現不錯，但考量未來不確定性，希望給產業發展空間。他說，國際研究機構、國際貨幣基金組織（IMF）等，對未來景氣仍有一定風險預警，如最近土耳其里拉的暴跌，以及美中貿易戰等，國際情勢不穩定，故有所保留。

蔡明芳說，雖然勞方代表一定對結果不滿意，但去年調漲5%，今年在去年的基數上再漲5%，絕對值是增加的，特別是打工族群，時薪調漲超過7%。他說，調漲已提高可支配所得，雖然感受因人而異，但月薪增加1100元，就不用再去排「499吃到飽」了，還是有幫助。

辛炳隆則對這次調漲結果不感意外，他表示，之前蔡總統、行政部門的態度已經很清楚，希望每年調高，調漲結果與政策方向是一致的。

辛炳隆提到，主要是時薪與消費服務業息息相關，調漲7%以上，雇主反映成本，物價「多多少少」會上漲。但他也說，薪資調漲會帶動物價調漲，但物價漲幅不應該超過薪資漲幅，政府應該注意的是，可能有業者會像「一例一休」那樣，趁機過度漲價。

林良榮則認為，這個結果若是視為一次性的會議結果，這個調漲幅度一定不符社會期待，但若是視為一個調整過程，明、後年還有調整空間，就還可以接受。他說，畢竟過去我們有十年中斷未調整，現在開始調整過來，還來得及。

但林良榮強調，基本工資審議不應該是透過一個會議決定，而沒有和勞工講清楚為什麼調整、調整依據是什麼，薪資調整曾該是社會對話，政府要出來說明；但每次都透過一個會議決定，當然導致勞資衝突，並沒有回應社會期待。

他直言，工資審議委員會應有的功能被架空，變成政府才有決定權，這個結果「就是選舉考量」；這個調整幅度，讓它對勞工有交代，對選舉不會造成太大殺傷，是出於政治現實的考量。

(中時 )