習近平追究長生疫苗案 吉林省副省長等人遭免職

友善列印
工商

香港信報報導，中共中央政治局常務委員會今（16）日召開會議，針對日前爆發的長春狂犬病假疫苗案，對吉林省副省長金育輝等予以免職懲處。

7月底，大陸上市公司長生生物旗下子公司長春長生爆發造假狂犬病疫苗與生產劣質用於嬰兒預防百日咳、白喉及破傷風的百白破疫苗案件。光是百白破疫苗，就出售了近50萬支，是當局原先預估的兩倍，引發大陸高層震怒。

報導指出，該會議由中國國家主席習近平主持，會議同意，對吉林省副省長金育輝予以免職，對吉林省政協副主席李晉修責令辭職，要求長春市市長劉長龍，市場監管總局黨組書記、副局長畢井泉引咎辭職，要求吉林省委常委、延邊朝鮮族自治州委書記姜治瑩，國家藥監局局長焦紅作出深刻檢查。

同時，對35名非中管幹部進行問責；決定中央紀委國家監委對原食品藥品監管總局副局長吳湞，進行立案審查調查。會議責成吉林省委和省政府、國家藥監局，向中共中央、國務院作出深刻檢查。

會議強調，這宗問題疫苗案件是一宗疫苗生產者逐利枉法、違反國家藥品標準和藥品生產質量管理規範、編造虛假生產檢驗紀錄、地方政府和監管部門失職失察、個別工作人員瀆職的嚴重違規違法生產疫苗的重大案件，情節嚴重，性質惡劣，造成嚴重不良影響，既暴露出監管不到位等諸多漏洞，也反映疫苗生產流通使用等方面存在的制度缺陷。

此外，會議指出，要深刻汲取教訓，舉一反三，重典治亂，去痾除弊，加快完善疫苗藥品監管長效機制，堅決守住公共安全底線，堅決維護最廣大人民身體健康。

(工商 )

寶寶樹尋求赴香港IPO 融資最多10… 萬豪國際訂房網注中國台灣 澎湖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。