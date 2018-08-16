習近平追究長生疫苗案 吉林省副省長等人遭免職

2018年08月16日 22:47 工商 賴瑩綺

香港信報報導，中共中央政治局常務委員會今（16）日召開會議，針對日前爆發的長春狂犬病假疫苗案，對吉林省副省長金育輝等予以免職懲處。

7月底，大陸上市公司長生生物旗下子公司長春長生爆發造假狂犬病疫苗與生產劣質用於嬰兒預防百日咳、白喉及破傷風的百白破疫苗案件。光是百白破疫苗，就出售了近50萬支，是當局原先預估的兩倍，引發大陸高層震怒。

報導指出，該會議由中國國家主席習近平主持，會議同意，對吉林省副省長金育輝予以免職，對吉林省政協副主席李晉修責令辭職，要求長春市市長劉長龍，市場監管總局黨組書記、副局長畢井泉引咎辭職，要求吉林省委常委、延邊朝鮮族自治州委書記姜治瑩，國家藥監局局長焦紅作出深刻檢查。

同時，對35名非中管幹部進行問責；決定中央紀委國家監委對原食品藥品監管總局副局長吳湞，進行立案審查調查。會議責成吉林省委和省政府、國家藥監局，向中共中央、國務院作出深刻檢查。

會議強調，這宗問題疫苗案件是一宗疫苗生產者逐利枉法、違反國家藥品標準和藥品生產質量管理規範、編造虛假生產檢驗紀錄、地方政府和監管部門失職失察、個別工作人員瀆職的嚴重違規違法生產疫苗的重大案件，情節嚴重，性質惡劣，造成嚴重不良影響，既暴露出監管不到位等諸多漏洞，也反映疫苗生產流通使用等方面存在的制度缺陷。

此外，會議指出，要深刻汲取教訓，舉一反三，重典治亂，去痾除弊，加快完善疫苗藥品監管長效機制，堅決守住公共安全底線，堅決維護最廣大人民身體健康。

(工商 )