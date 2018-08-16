中職》林智勝代打開轟 富邦苦吞5連敗

2018年08月16日 22:41 中時電子報 鍾亞芳 ／新北報導 ／新北報導

亟欲中止4連敗的富邦悍將今天與中信兄弟打出1場你來我往的比賽，一路落後的富邦靠重返先發的高國輝以陽春砲追平比數，不料下半局又遭代打上陣的林智勝擊出超前比數的全壘打，無力逆轉的富邦終場就以4比6苦吞5連敗

一開賽中信就靠著王威晨、彭政閔2支安打攻下1比0領先，2局下林益全扛出陽春砲（本季第7轟）助富邦以1比1追平比數。

4局上中信再有攻勢，陳偉漢在2出局一、二壘有人時擊出安打，黃衫軍以2比1要回領先。不甘示弱的悍將下半局立刻反擊，林哲瑄在2出局後挨觸身球上壘，隨後展現速度盜上二壘，方克偉再補上安打，助隊以2比2消彌落後劣勢。

5局下富邦攻下超前分，7局上周思齊擊出帶2分打點的安打，中信以4比3領先。久違一軍先發的高國輝7局下轟出本季第4發全壘打，富邦以4比4再度扳平比數，8局上代打上陣的林智勝也擊出陽春砲（本季第3轟）回應，隨後黃衫軍再下一城，以6比4超車成功。

富邦先發投手羅力（Muke Loree）此役先發5.2局就用了106球，被擊出9支安打，投出2次三振、1次四壞保送與1次觸身球保送，僅失2分為責失分，防禦率來到3.59。

中信先發投手楊志龍主投4.1局挨7支安打，包括林益全的陽春砲，投出1次四壞保送與2次觸身球保送，另外送出3次三振，失3責失分，防禦率為4.55。

雙方先發投手皆無關勝敗，敗投由8局上失2分的賴鴻誠（1勝3敗）承擔，勝投由鄭凱文（2勝4敗）收下。

(中時電子報)