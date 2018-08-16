菲律賓考慮以軟貸款 購買俄國K級潛艦

2018年08月16日 22:45 中時電子報 江飛宇

菲律賓在積極提升海軍，考慮引進俄羅斯的K級潛艦來建立自己的水下戰力，打算向以「軟貸款」(Soft Loan)的方式，做為支付代價的方式。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，菲律賓國防部（DND）公共事務負責人阿爾西尼奧．安東隆（Arsenio Andolong）說，俄羅斯已向菲律賓提供了一套經濟方案，使菲律賓有能力購買基洛級潛艇。

他表示，俄羅斯的建議是可以分期償還的軟貸款。雖然貸款的項目尚未達成協議，但菲律賓政府已經在考慮這項決策的可行性。

此處的軟貸款是指國家之間以長期低利的貸款，開發中國家可以用這種方式來支付。新的貸款提議是在菲律賓海軍與俄羅斯海軍在討論潛艦培訓的諒解備忘錄時，俄羅斯主動提出的。

菲律賓海軍發言人喬納漢．薩塔(Jonathan Zata)在在8月初證實，菲律賓將俄羅斯視為「取得潛艦的可能來源」，而且雙方進展的相當快，海軍官員也被邀請到俄羅斯造船廠觀察潛艦建造計劃。

k級潛艦是俄羅斯1980年代設計的柴電潛艦，以淚滴型設計，排水量3000噸，乘員50人。k級潛艦是前世界上柴電動力潛艇中最安靜的潛艇之一，號稱「水下黑洞」。自問世以來，俄羅斯海軍還在持續建造中，至於國際市場上也很受歡迎，包括中國大陸、印度、越南都有相當多的數量。

(中時電子報)