七夕求姻緣也要專業！拜月老技巧你懂幾個？

2018年08月17日 09:00 中時電子報 綜合報導

迎接一年一度的七夕到來，月老廟香火更加鼎盛，許多人會在七夕的日子向月老祈求幫自己牽紅線、找到好對象，但卻不知道如何拜月老，以下三大技巧快點筆記起來！

技巧一：月老廟好多間，該拜哪幾間?

一般民眾對於拜月老廟，都沒有什麼頭緒，建議可以參考幾間非常知名的月老廟，如台南的大天后宮、祀典武廟等廟十分靈驗，每逢七夕也都會舉辦「台南七夕愛情嘉年華」，吸引許多民眾到訪。而台北則有兩間以月老靈驗聞名的廟宇，分別是台北霞海城隍廟與龍山寺。

其中，台北霞海城堭廟今年更希望能幫單身的信眾們助攻，於明日大稻埕情人日活動中限量贈送經台北霞海城隍廟加持過的來一客泡麵與筷子，是七夕限定的「愛情筷來」套組，祝福信眾們愛情快來！

技巧二：準備甜甜供品讓月老說好話

因為月老喜歡吃甜的，一般信眾都廟裡都會準備甜食能甜月老的嘴，例如糖果、巧克力，先前還有網友拿髒髒包拜月老，掀起不少討論，可見甜食對月老的魅力無限！

(廠商提供)

技巧三：準備有諧音供品增加祈福之意

習俗中喜歡採取這些諧音祈求月老幫你牽到好姻緣！

1.紅棗：代表(棗)早日找到好對象

2.枸杞：代表好人氣

3.桂圓：代表圓滿

4.鮮花：代表開花結果

5.筷子加來一客代表「筷（快）來」

(中時電子報)