情人節不用大禮 一杯咖啡簡單擄獲他的心

2018年08月17日 09:00 中時電子報 綜合報導

又到了大家傷透腦筋的七夕情人節，禮物東挑西選總找不到合適的。不用擔心，心意最重要，親手做的禮物超暖心，讓對方簡單明白你的心意。左岸咖啡館超有心，特地於情人節期間推出浪漫情人杯，不管是寫上肉麻情話還是可愛插圖送給另一半都讓愛意滿滿喔！以下整理出幾點手做分類，還沒開始準備禮物的人可要趕快學起來啦！

1.心意破表浪漫情侶插圖

情侶之間雖然常常見面，但都不知道自己在對方的心目中是什麼樣子。趁這個機會在杯身畫上插圖，讓對方知道你在他心中的可愛模樣。插畫家howhowpaper就與女友小丸互相畫上彼此的圖像，真的非常可愛又浪漫呢！

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2.肉麻到你不要不要的浪漫文字

沒有插畫家那麼厲害的畫工也不用擔心，簡單寫上想與對方說的肉麻情話，也能讓對方甜到長螞蟻喔！網紅倫倫在IG上大方展現男友與她的甜密對話，用杯子說出口好像就不會那麼不好意思了呢！

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3.讓怨氣一吐為快的幽默插圖與悄悄話

情侶相處不免會有些摩擦，當面說不出口就讓左岸咖啡館幫忙讓對方知道吧！像是在杯身畫上生氣的表情，或是寫上小小的抱怨讓對方知道，既能增進生活情趣，還能讓感情快速加溫喔！

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左岸咖啡館的浪漫情人杯只在情人節期間限定推出一個月，除了可發揮創意的杯身外，杯蓋上還有QR code可以掃描觀看手寫情詩或音樂，讓情侶們可以邊喝咖啡邊度過浪漫的情人節，還沒準備禮物的人可要抓緊機會啦！

如果怕一杯咖啡的心意不夠，那可以學學知名Youtuber眾量級用400杯打動另一半的心喔！

(廣編特輯)

(中時電子報)