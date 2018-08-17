少女愛上渣男被誘拍裸照　分手還遭羞辱「香爐」

2018年08月17日 00:02 中時電子報 張國欽

台中市一名24歲徐姓男子，2015年與他暱稱「吉娃娃」的13歲少女交、進而發生性關係，一度被法院判刑2年、緩刑5年定讞，沒想到後來繼續帶少女到旅館開房間，還向她索討裸照，以及在手機裡集結成「吉娃娃的裸照」相簿，兩人分手後，徐男竟將少女的裸照傳給新任女友看，還在臉書寫「太平裸照一姊，到處當香爐給哥哥插…」等語，少女發現後怒而提告。

據《蘋果》報導，徐男到案後否認有「吉娃娃的裸照」照片資料夾，同時辯稱傳給新任女友的裸照，是從網路上擷取下來的照片，還拿出手機證明沒有「吉娃娃的裸照」資料夾，但徐男的新女友出庭時證稱，確實有在徐男的手機相簿裡面看過「吉娃娃的裸照」。

台中地院法官審酌，徐男2015年間曾因與少女合意性交2次，被判刑2年，緩刑5年，卻不知悔改，仍在前案判決前後繼續與少女交往，還要求拍裸照與性交，兩人分手後甚至在臉書詆毀少女名譽，造成身心受創，遂依製造未成年猥褻、性交行為電子訊號罪，判徐男10月，另與未滿14歲女子性交罪，判刑3年3月，兩罪合併應執行3年10月。至於在臉書稱少女「太平裸照一姐」等語涉犯誹謗罪，判刑5月，易科罰金15萬元。

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(中時電子報)