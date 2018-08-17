6千間夾娃娃機店攻陷全台！一張「雞皮疙瘩」圖曝光

6千間夾娃娃機店攻陷全台！一張「雞皮疙瘩」圖曝光。（左圖/資料照、右圖/翻攝自瑞竣科技 網站）

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中時電子報
根據財政部的資料繪製出分布圖，指出新北、台中、桃園三個直轄市更是密密麻麻集中。（圖/翻攝自瑞竣科技 網站）　

近幾個月夾娃娃機產業蓬勃發展，讓人只要一走出巷口，又直擊了一家夾娃娃機店的誕生。根據財政部統計數據顯示，目前全台有6678間夾娃娃機店，且持續增加中。有圖資業者就根據財政部的資料繪製出分布圖，指出新北、台中、桃園三個直轄市更是密密麻麻集中，圖片一出讓許多網友驚呼「看了起雞皮疙瘩！」

根據財政部統計資料顯示，在2016年全台僅有920間夾娃娃機店，截至2018年竟急速擴增至6678間，成長率高達725%。24小時開設的娃娃機店在黑夜通燈火通明，被笑稱是另類「點亮台灣」，幾乎快要比便利商店還多。不過有不少人將夾娃娃機店瘋狂拓展之現象視為警訊，認為其快速展店之背後原因，包括中小業者經營面臨困境、年輕人對未來感到茫然，甚至也擔憂恐引發更多社會問題。

圖資業者瑞竣科技，把有登記的娃娃機店資訊整合，再根據財政部的資料繪製出全台娃娃機分店的分布圖，其中最的新北市更是多達1千多間。從地圖上來看，夾娃娃機店在台灣西半部的密度可說相當高，縮圖看起來更是顯得密密麻麻，讓許多網友看了也直呼，「讓我爬滿雞皮疙瘩！密集恐懼者慎入！」、「葡式蛋塔→焗烤馬鈴薯→娃娃機→…」、「娃娃機店開的比夾娃娃的人還多」、「台灣經濟二十年來最好狀態？」。

(中時電子報)

文章來源：點這裡看完整地圖

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